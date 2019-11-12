Минобразования представило украинский сервис для поиска цитат ученых
В Министерстве образования представили сервис для поиска научных документов и анализа уровня цитируемости украинских ученых. Пользоваться смогут все желающие.
О запуске проекту Open Ukrainian Citation Index заявил заместитель министра образования Украины Юрий Полюхович.
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По словам чиновника, на ресурсе представлены профили всех украинских ученых. Также, можно будет сделать сравнение по уровню цитируемости по учебным заведениям.
В результате мы получим прозрачный инструмент, который ускорит и сделает более простым выбор экспертов и оценку научных проектов, аттестацию отдельных ученых и научных учреждений на всех уровнях, проверку работодателем потенциальных сотрудников,
– рассказал Юрий Полюхович.
В правительстве надеются, что сервис пригодится для студентов, ученых, редакций научных журналов, представителей бизнеса, образовательных и научных управлений.
Как отслеживали цитируемость украинских ученых к запуску Open Ukrainian Citation Index?
Было только два инструмента отслеживания уровня качества научной работы. Международные интернет-платформы Scopus и Web of Science.
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Что такое Scopus и Web of Science?
- Web of Science – это платформа, на которой размещается научная литература и патенты на изобретения;
- Scopus одновременно библиографическая база данных и инструмент поиска уровня цитируемости научных статей.