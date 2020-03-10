Юрий Полюхович – и. о. министра образования: факты из биографии

Украинской ученый и историк Юрий Полюхович временно возглавил Министерство образования и науки. Факты из биографии Полюховича – читайте в материале 24 канала.

Министр образования Анна Новосад ушла в отставку вместе с правительством Гончарука. Она отказалась работать в новом Кабмине. Исполняющим обязанности министра образования и науки назначили Юрия Полюховича.

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Биография Юрия Полюховича

Юрий Полюхович родился 1 ноября 1980 года в городе Костополь Ровенской области.

Полюхович – украинский историк-майянист, кандидат исторических наук и исполняющий обязанности министра образования и науки Украины с 10 марта 2020 года.



Полюхович заменил Новосад на посту министра образования / Фото: rezonans

Образование

В 2003 году Юрий Полюхович закончил национальный университет "Киево-Могилянской академии" и получил степень магистра истории.

В 2012 году окончил аспирантуру Киевского университета имени Тараса Шевченко.

Юрий Полюхович свободно владеет английским, испанским и классическим чольти (язык иероглифической письменности майя).

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Научная деятельность и карьера в политике

Юрий Полюхович в 21-летнем возрасте впервые отправился в научную экспедицию в Мексику.

Уже в 2000 – 2010 годах Полюхович руководил секциями и семинарами, на конференциях в университетах США, Латинской Америки, Европы. Также продолжал ездить в экспедиции в Латинскую Америку.

В 2008 году он стал директором туристической компании Royal Adventures.

В 2014 – 2016 годах работал научным сотрудником университета штата Калифорния в Чико. Был участником проекта, который изучал письменности майя The Maya Hieroglyphic Database.



Юрий Полюхович во время экспедиции / Фото: Facebook

Юрий Полюхович был содиректором по проекту документации надписей майя в мексиканских штатах Кампече, Юкатан и Кинтана-Роо. Также Полюхович работал заместителем редактора американского научного журнала Glyph Dwellers.

Карьера в Министерстве образования и науки

С 2014 до 2016 года Юрий Полюхович был советником министра образования и науки Украины на общественных началах.

В 2017 году стал возглавлять общественную организацию "Украинский научно-исследовательский фонд".

В сентябре 2019 года Полюховича назначили на должность заместителя министра образования и науки.

С 10 марта 2020 года – правительство Шмыгаля назначило Полюховича на должность министра образования и науки Украины.

Что известно о достижениях Юрия Полюховича

По данным "Украинской правды", еще до того, как ему исполнилось 20 лет, Полюхович сделал первое открытие – смог расшифровать иероглиф майя, который не удавалось расшифровать другим ученым.

Юрий Полюхович на посту заместителя министра образования 12 ноября 2019 года заявил о запуске проекта Open Ukrainian Citation Index. Это сервис для поиска научных документов и анализа уровня цитируемости украинских ученых. Пользоваться смогут все желающие.

Юрий Полюхович рассказал, что Министерство образования выделило 27 миллионов гривен на модернизацию украинской антарктической станции "Академик Вернадский". В 2018 году началась масштабная модернизация впервые за почти четверть века.

Полюхович стремится, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции.



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