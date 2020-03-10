Правительство назначило исполняющего обязанности министра образования: детали
Временное исполнение обязанностей министра образования и науки Украины возложили на Юрия Полюховича. Чиновник работает в министерстве с сентября 2019 года.
О таком решении Кабинета Министров пишет пресс-служба МОН.
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Юрий Полюхович с 11 сентября 2019 года работал заместителем министра образования и науки Анны Новосад и отвечал за сектор развития науки. Также с 2014 до 2016 года Полюхович был советником 9-го министра образования Украины Сергея Квита.
Новоназначенный исполняющий обязанности министра подчеркнул, что сделает все возможное для слаженной работы ведомства.
Очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти. Для меня честь – исполнять обязанности Министра. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции,
– рассказал Юрий Полюхович.
Почему рассматриваются кандидатуры на должность министра образования? 4 марта 2020 года, Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Новым главой правительства стал Денис Шмыгаль.
Вместе с Гончаруком парламент уволил также предыдущую министра образования Анну Новосад. Она занимала эту должность с августа 2019 года. Где продолжит свою карьеру Новосад – пока неизвестно.
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Сколько в Украине всего было министров образования? За времена независимости в украинских правительствах успели поработать 11 министров образования.
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