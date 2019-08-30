Анна Новосад: что известно о новой руководительнице МОН

Министерство образования и науки возглавила 29-летняя Анна Новосад. В ведомстве она работает с 2014 года, а с декабря 2017 занимала должность гендиректора директората стратегического планирования и европейской интеграции МОН. Рассказываем, что известно о новой чиновнице.

Что нужно знать об Анне Новосад?

Анна Новосад родилась в городе Ладыжин (Винницкая область). В 2007 году закончила Украинский гуманитарный лицей при КНУ имени Тараса Шевченко. Получила степень бакалавра по политологии в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" (2011 год). Потом получила стипендию Фонда Открытого Общества, по которой поступила в Университет Маастрихта в Нидерландах – здесь в 2013 году получила степень магистра европейских студий.

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Стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии. Также участвовала в украинско-канадской парламентской программе.

В МОН Новосад работает с 2014 года. Сначала она занимала должность советника Министра образования и науки Сергея Квита, затем – три года возглавляла управление международного сотрудничества и европейской интеграции. В декабре 2017 года стала гендиректором директората стратегического планирования и европейской интеграции МОН.

В министерстве Новосад, в частности, курировала присоединение Украины к программам ЕС по финансированию науки и получению грантов для ученых.



Анна Новосад и ее предшественница Лилия Гриневич / Фото с фейсбук-страницы Гриневич

В Верховную Раду прошла по списку партии "Слуга народа" под №50.

Анна Новосад поддерживает реформу образования и выступает за ее продолжение. Так, на своей странице в Facebook глава МОН отметила: Новая Украинская Школа продолжит быть приоритетом этого правительства.

Я лично настроена на тесное сотрудничество со всеми агентами изменений, которые последние 2 года делали изменения в школе возможными. Кроме того, совместно с Комитетом по вопросам образования, науки и инноваций наработаем и представим план изменений в подходы к управлению и финансированию в высшем образовании и науке,

– написала она.

Также, по ее словам, наиболее насущные задачи первых двух недель, кроме формирования команды, – работа со сложным проектом Госбюджета на 2020 год и подготовка проекта Закона Украины "О среднем образовании".



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