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      Анна Новосад: что известно о новой руководительнице МОН

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      Анна Новосад – биография Министра образования Украины 2019
      Анна Новосад – новый министр образования / Фото из открытых источников

      Министерство образования и науки возглавила 29-летняя Анна Новосад. В ведомстве она работает с 2014 года, а с декабря 2017 занимала должность гендиректора директората стратегического планирования и европейской интеграции МОН. Рассказываем, что известно о новой чиновнице.

      Что нужно знать об Анне Новосад?

      Анна Новосад родилась в городе Ладыжин (Винницкая область). В 2007 году закончила Украинский гуманитарный лицей при КНУ имени Тараса Шевченко. Получила степень бакалавра по политологии в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" (2011 год). Потом получила стипендию Фонда Открытого Общества, по которой поступила в Университет Маастрихта в Нидерландах – здесь в 2013 году получила степень магистра европейских студий.

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      Стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии. Также участвовала в украинско-канадской парламентской программе.

      В МОН Новосад работает с 2014 года. Сначала она занимала должность советника Министра образования и науки Сергея Квита, затем – три года возглавляла управление международного сотрудничества и европейской интеграции. В декабре 2017 года стала гендиректором директората стратегического планирования и европейской интеграции МОН.

      В министерстве Новосад, в частности, курировала присоединение Украины к программам ЕС по финансированию науки и получению грантов для ученых.

      Ганна Новосал та Лілія Гриневич
      Анна Новосад и ее предшественница Лилия Гриневич / Фото с фейсбук-страницы Гриневич

      В Верховную Раду прошла по списку партии "Слуга народа" под №50.

      Анна Новосад поддерживает реформу образования и выступает за ее продолжение. Так, на своей странице в Facebook глава МОН отметила: Новая Украинская Школа продолжит быть приоритетом этого правительства.

      Я лично настроена на тесное сотрудничество со всеми агентами изменений, которые последние 2 года делали изменения в школе возможными. Кроме того, совместно с Комитетом по вопросам образования, науки и инноваций наработаем и представим план изменений в подходы к управлению и финансированию в высшем образовании и науке,
      – написала она.

      Также, по ее словам, наиболее насущные задачи первых двух недель, кроме формирования команды, – работа со сложным проектом Госбюджета на 2020 год и подготовка проекта Закона Украины "О среднем образовании".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Публикации Статьи Ганна Новосад Реформа образования Министерство образования и науки Украины
      Источник: 24 канал
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