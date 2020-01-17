Реформа среднего образования в Украине 2020: все, что нужно знать о новом законе

16 января Верховная Рада Украины приняла закон "О среднем образовании". Реформа украинского образования, которая началась с начальных классов, требовала подкрепления на законодательном уровне. Какова суть нового закона? Что изменится для школьников? Что нового предусмотрено в работе учителей?

Закон будет определять количество детей в классе, разрешает учиться дома, запрещает директорам школ "вечно" возглавлять учебное заведение и многое другое.

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Основные изменения в системе среднего образования в Украине

Количество детей в классах

Новый закон четко устанавливает минимальное и максимальное допустимое количество учеников в классах:

в младшей школе – от 5 до 24 школьников на один класс;

школьников на один класс; в старшей школе – от 5 до 30 учеников.

Открытым остается вопрос воплощения этой нормы в жизнь. В густонаселенных районах украинских городов школьники ходят даже в две смены, однако даже тогда классы перегружены. В Украине не хватает школ.

Ответственность за строительство новых помещений Министерство образования переводит на местное самоуправление, а на местах ждут помощи от правительства.

Возможность выбирать предметы



Ученики всех возрастов смогут вместе изучать любимые предметы / фото: stem.T4L

Понятию "профильное образование" собираются придать новый смысл. Теперь ученики имеют право выбирать предметы, которые они хотят изучать. Для изучения некоторых предметов теперь можно формировать межклассные группы даже из детей разного возраста.

Минусом является отсутствие четкости в этой норме. Неизвестно, сколько именно предметов учащиеся смогут выбирать самостоятельно, а сколько из них будут обязательными.

Отмена "привязки" к школе

Наверное, самым прогрессивным изменением в системе образования будет возможность для детей не посещать классическую школу.

Такое нововведение поможет ученикам с особыми образовательными потребностями, которые не имеют возможности посещать школу, или детям, которые хотят учиться дома, не быть "привязанным" к месту учебы.

Так, при наличии соответствующего заявления, любой ученик может получить индивидуальную образовательную траекторию. Школьники, которые будут учиться дома, будут обязаны дважды в год сдавать аттестационные работы для оценки знаний.

Увольнение директоров

Во многих украинских школах директора работают на своих должностях десятки лет. Теперь директор сможет занимать свою должность не более двух сроков подряд (максимальная продолжительность одного договора – 6 лет).

Так, до 1 июля 2020 года директора школ, которые работают с бессрочными трудовыми соглашениями, перейдут на договоры сроком на 6 лет (на 1 год – для директоров, получающих пенсию по возрасту).

Также закон предусматривает, что выбор кандидата на должность руководителя школы будет осуществлять независимая комиссия, которая будет консультироваться с родителями учеников.

Также до 1 июля 2020 года учителей-пенсионеров должны перевести на срочные сделки (от 1 до 3 лет).

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Оценки



Баллы учащихся перестанут быть общим достоянием / фото: NeONBRAND

На законодательном уровне установлено право учащихся на "справедливое, беспристрастное, объективное, независимое, недискриминационное и добродетельное оценивание результатов обучения".

Теперь об оценках учеников будут сообщать не на родительских собраниях, а во время индивидуальных бесед.

Также из государственного бюджета будут выделяться деньги на индивидуальные и групповые консультации на базе школы.

Язык

Это часть, которая претерпела наибольшее количество поправок, поскольку учитывались рекомендации Венецианской комиссии. В целом существует три модели обучения, кроме обычной.

Первая модель:

Обучение на родном языке с 1 по 11 (12) класс будет только для коренных народов Украины, не проживающих в собственной языковой среде и не имеющих собственного государства (речь идет прежде всего о крымских татарах). Однако даже в таких классах изучение украинского будет на основательном уровне.

Вторая модель:

Для школ с языком национальных меньшинств, языки которых относятся к странам ЕС (румынский, венгерский, польский и другие). Обучение в начальной школе будет вестись материнским языком, но с 5 класса не менее 20% предметов должны преподаваться на украинском. Из каждым годом украинского будет становиться больше и в результате в 9 классе 40% предметов будут вестись на государственном языке. В старшей школе такой показатель должен составлять уже 60%.

Третья модель:

Предусмотрена для остальных национальных общин Украины. Здесь речь идет о нацменьшинствах, проживающих в своей языковой среде (прежде всего это касается русского языка). В данном случае в начальной школе русский будет иметь равные права с украинским. А с 5 класса не менее 80% учебного процесса будет вестись на государственном языке.

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Изменения для учителей



Учителя теперь не ограничены рамками от министерства / фото: stem.T4L

Самым важным изменением является свобода учителя в создании авторских учебных программ и даже системы оценивания (но баллы нужно будет все равно переводить в 12-балльную шкалу).

Также закон предусматривает увеличение заработной платы для педагогов. Речь идет о 10-20% увеличения.

Однако в министерстве образования пообещали комплексную реформу заработных плат для учителей уже в этом году.