Верховная Рада не смогла отменить закон о среднем образовании – что случилось

6 февраля на утреннем заседании Верховной Рады Украины народные депутаты рассматривали проект-постановление об отмене закона "Об общем среднем образовании", который парламент принял 16 января. Кто был инициатором отмены закона, какие аргументы прозвучали в сессионном зале, и почему не удалось поддержать предложение – читайте в нашем материале.

За отмену закона проголосовали 58 народных избранников.

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Кто предложил отменить закон

Инициатором проекта-постановления об отмене закона были депутаты от ОПЗЖ Наталья Королевская и Михаил Папиев.

По мнению этих народных депутатов, новый закон нарушает Конституцию Украины.

Положения законопроекта нарушают ряд статей Конституции, а именно: 10, 11, 22, 24 и 53. Таким образом, введение в действие принятых норм приведет к дискриминации русскоязычного населения в Украине, – сказано в пояснительной записке к постановлению.

Кто из депутатов поддержал отмену закона

Первым с трибуны выступила инициатор представления Наталия Королевская.

Приняв закон о среднем образовании, вы нарушили ряд норм Конституции Украины, которые декларируют недопустимость языковой дискриминации и гарантируют миллионам русскоязычных граждан Украины свободно пользоваться и обучаться на родном для них языке,

– заявила Королевская.



Наталия Королевская считает, что новый закон дискриминирует русскоязычное население Украины / фото: 24 канал

По ее словам, большинство народных избранников в кулуарах разговаривает на русском языке. Однако единственным государственным является украинский. По мнению депутата, этот закон раскалывает украинское общество.

Похожее мнение высказал другой инициатор постановления Михаил Папиев.

Этот закон запрещает вообще украинцам и украинским детям учиться на родном языке,

– заявил Папиев.

По мнению депутата от партии ОПЗЖ, этот закон дискриминирует национальные меньшинства нашего государства и запрещает русский язык в Украине.

Депутат от парламентской группы "Доверие" Сергей Шахов рассказал, что языковой вопрос лишь "сталкивает Запад и Восток" и не способствует развитию украинской экономики.

Кто против отмены закона

Противоположное мнение высказала депутат от партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко. По ее словам, предыдущая власть начала необходимые реформы в сфере образования, а этот закон призван продолжить процесс. По ее мнению, закон о среднем образовании напротив дает право национальным меньшинствам учиться на родном языке.



Ирина Геращенко заявила, что ее фракция поддерживает закон о среднем образовании / фото: Цензор.Нет

Мы против этого постановления и считаем, что наоборот сегодня нужно всячески поддерживать развитие государственного языка в школе, в садике, в университете

– объяснила позицию партии "ЕС" Ирина Геращенко.

Похожее мнение выразила депутат от фракции "Голос" Наталья Пипа. Она заявила, что закон требует доработки, но языковой вопрос в нем менять точно не стоит. По ее словам, новый закон способствует развитию государственного языка и поможет улучшить результаты выпускников школы.

О необходимости доработать закон заявила депутат группы "За будущее" Лариса Билозир. Она рассказала, что поддерживает закон, но против закрытия школ-санаториев.

Что в результате

Лишь 58 депутатов поддержали отмену закона (для принятия решения необходимо 226 голосов – 24 канал) Против такого решения проголосовали 83 народных избранника, воздержался 141 депутат, а не принимали участие в голосовании 55.

Среди депутатов, которые поддержали отмену закона 11 избранников от партии "Слуга Народа", по 4 депутата от внефракционных избранников и группы "За будущее". Также поддержал постановление один депутат от группы "Доверие" и вся фракция ОПЗЖ в составе 38 народных избранников.

Против отмены закона выступили 42 депутата от "Слуги Народа", вся фракция "Голос" в составе 18 народных избранников (один не голосовал) и партия "ЕС" – 22 голоса против (один депутат не голосовал и один воздержался).

Что предусматривает закон об общем среднем образовании



Основные изменения в среднем образовании по новому закону / инфографика: 24 канал

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Кроме этого, языковая составляющая закона была разработана по рекомендациям Венецианской комиссии. Всего существует три модели обучения, кроме обычной.

Первая модель:

Обучение на родном языке с 1 по 11 (12) класс будет только для коренных народов Украины, которые не проживают в собственной языковой среде и не имеют собственного государства (речь идет в первую очередь о крымских татарах). Однако даже в таких классах изучение украинского будет на основательном уровне.

Вторая модель:

Для школ с языком национальных меньшинств, языки которых принадлежат к странам ЕС (румынский, венгерский, польский и другие). Обучение в начальной школе будет вестись на материнском языке, но с 5 класса не менее 20% предметов должны преподаваться на украинском. С каждым годом украинской становиться больше и в результате в 9 классе 40% предметов будут вестись на государственном языке. В старшей школе такой показатель должен составить уже 60%.

Третья модель:

Предусмотрена для остальных национальных общин Украины. Здесь речь идет о нацменьшинствах, которые проживают в своей языковой среде (прежде всего это касается русского языка). В этом случае в начальной школе русский будет иметь равные права с украинским. А с 5 класса не менее 80% учебного процесса будет вестись на государственном языке.