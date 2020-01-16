Ликвидация интернатов и инклюзия: Верховная Рада приняла закон о среднем образовании

Утром 16 января Верховная Рада Украины приняла законопроект "О полном общем среднем образовании". За такое решение проголосовали 327 народных депутатов. Что стоит ожидать в сфере школьного образования теперь?

Этот закон должен дать основу для продолжения реформы школы.

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Основные изменения, которые предусматривает новый закон

– Отныне, если родители ребенка с особыми образовательными потребностями обращаются в школу с заявлением – администрация обязана создать инклюзивный класс.



Закон предусматривает ряд нововведений / фото: МОН

– Новый закон также регулирует количество учеников в классах. Теперь в государственных школах в одном классе может обучаться не менее 5 учеников, и не более 24 школьников (для старшей школы лимит установлен на 30 детей в одном классе).

– Каждый педагог будет иметь гарантированное право повысить квалификацию в любом учреждении последипломного образования.



Ученики будут иметь больше возможностей / фото: МОН

– Учредители санаторных школ (школы-интернаты) в течение одного года со дня вступления в силу этого закона должны изменить тип таких учреждений образования на лицеи.

– Новый закон обязывает местные государственные администрации до 1 сентября 2020 года создать центры профессионального развития педагогических работников, а также организовать и обеспечить отбор учителей на конкурсной основе.



Школа должна стать более безопасной / фото: МОН

– Полное общее среднее образование отныне может приобретаться по дневной, дистанционной, сетевой, экстернатной, семейной и другим формам обучения.

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Законопроект был разработан еще предыдущим правительством, но после внесения правок, предложенный сегодняшним.

Сколько всего в Украине школ?Всего в Украине функционируют около 17 тысяч средних школ