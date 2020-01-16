Ліквідація інтернатів та інклюзія: Верховна Рада прийняла закон про середню освіту
Вранці 16 січня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт "Про повну загальну середню освіту". За таке рішення проголосували 327 народних депутатів. Що варто очікувати у сфері шкільної освіти тепер?
Цей закон повинен дати підгрунтя для продовження реформи школи.
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Основні зміни, які передбачає новий закон
– Відтепер, якщо батьки дитини з особливими освітніми потребами звертаються у школу із заявою – адміністрація зобов'язана створити інклюзивний клас.
Закон передбачає низку нововведень / фото: МОН
– Новий закон також регулює кількість учнів у класах. Тепер у державних школах в одному класі може навчатись не менше 5 учнів, та не більше 24 школярів (для старшої школи ліміт встановлено на 30 дітей в одному класі).
– Кожен педагог матиме гарантоване право підвищити кваліфікацію у будь-якому закладі післядипломної освіти.
Учні матимуть більше можливостей / фото: МОН
– Засновники санаторних шкіл (школи-інтернати) протягом одного року з дня набрання чинності цього закону мають змінити тип таких закладів освіти на ліцеї.
– Новий закон зобов’язує місцеві державні адміністрації до 1 вересня 2020 року створити центри професійного розвитку педагогічних працівників, а також організувати і забезпечити відбір вчителів на конкурсних засадах.
Школа повинна стати безпечнішою / фото: МОН
– Повна загальна середня освіта відтепер може здобуватися за денною, дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною та іншими формами навчання.
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Законопроєкт був розроблений ще попереднім урядом, але після внесення правок, запропонований сьогоднішнім.
Скільки всього в Україні шкіл?Загалом в Україні функціонують близько 17 тисяч середніх шкіл