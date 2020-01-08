Інклюзію в школах гальмують батьки, – психолог

Втілення програми інклюзивної школи в життя почалось в 2017 році. І якщо гроші на спеціальне обладнання виділяються, то повільна перекваліфікація вчителів та опір батьків гальмують розвиток інклюзивних шкіл.

Про виклики для інклюзивної освіти розповіла психологиня Катерина Бояршинова у розмові з журналістом УНН.

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Основна ідея така: якщо викладач подає матеріал, робити це потрібно так, щоб його зрозуміла людина з обмеженнями, усі інші так само це зрозуміють,

– розповідає Бояршинова.

Проте найбільшою проблемою, на думку психологині, лишаються батьки.

Діти не розуміють, чому дитина інакша – вона просто інакша, і немає відрази, вони можуть спілкуватися, сваритися, миритися. Це діти, і для них це природно, а батьки певною мірою налаштовують дітей на опір і неприйняття інакшості,

– пояснила експертка.

До того ж, на думку Катерини Бояршинової, в Україні поки занадто мало інклюзивних дитячих садків. Тому перехід дітей з дошкільної у шкільну освіту відбувається занадто повільно.

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Скільки в Україні учнів навчаються в інклюзивних класах?Станом на 2018-2019 навчальний рік, загальну середню освіту в інклюзивних класах здобували 11 866 учнів.