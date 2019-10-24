Інклюзивна освіта: як це працює за кордоном і в Україні

У світі понад мільярд людей з інвалідністю. Це приблизно 15% всього населення. З них половина – діти, які потребують не лише особливого догляду, а що важливо, соціалізації, а вона починається вже з дитячого садка.

Суспільство дуже довго уникало дітей з інвалідністю. Вони були просто зачинені за дверима спеціальних закладів. Про інклюзію в освіті взагалі не йшлося. Зрушення відбулися, коли права людей з інвалідністю 13 років тому законодавчо закріпила ООН у своїй конвенції.

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Італія стала тією країною, яка одна з перших визнала інтегроване навчання. Італійці започаткували громадський рух, який переконав громадян та уряд: дітям з інвалідністю треба дати змогу почуватися повноцінними членами суспільства. І часто психічні відхилення провокує саме суспільство та школа, зокрема спецзаклади, де їх утримували.

Відтак в Італії була шкільна реформа. Тут запроваджують інклюзивне навчання, разом із вчителями у класах працюють фізіотерапевти, логопеди та асистенти. А самі школи обладнано ліфтами, пандусами, потрібними для безбар’єрного пересування.



Інклюзивність в освіті

Як результат, нині в Італії майже 100% дітей з інвалідністю ходять до загальних шкіл. Інші країни Європи теж не відстають: у Норвегії — це 90%. В автономних містах Німеччини Гамбурзі і Бремені – майже 70%. У сусідній Польщі — 42%.

Ситуація в Україні

В Україні все сумніше. Є майже мільйон школярів з інвалідністю, проте лише 7% шкіл працюють з інклюзією. Не в усіх навіть є пандуси та ліфти, потрібні, щоб пересуватися школою. Втім головною перешкодою інклюзивного навчання експерти називають масову свідомість. Суспільство не готове бачити таких дітей. Як наслідок – діти з інвалідністю часто змушені майже все своє життя перебувати у чотирьох стінах.

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Школа має стати мікрокосмосом суспільства. Маємо усвідомити, що інтеграція дітей з інвалідністю залежить не лише від конвенцій та добрих намірів уряду, а й від керівництва дитячих садочків, від настроїв вихователів, від умінь терапевтів та від самих дітей у групах. Кожен на своєму рівні має навчитися толерантності.

Проте у Солоному у Дніпропетровській області є школа, яка є взірцем освіти — сучасної і доступної для кожної дитини. Вони не побоялися стати одним із перших опорних закладів в області, отримала сучасний ремонт і оснащення коштом обласного бюджету.



Сучасна школа у Солоному

Зараз це найпопулярніша школа в окрузі. Саме на її базі у селищі створили один з найкращих в Україні інклюзивно-ресурсних центрів. Завдання якого – комплексна підтримка розвитку дітей.

Дивіться відео про сучасну українську школу у Солоному: