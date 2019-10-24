Инклюзивное образование: как это работает за рубежом и в Украине

В мире более миллиарда людей с инвалидностью. Это примерно 15% всего населения. Из них половина – дети, которые нуждаются не только в особом уходе, а что важно, социализации, а она начинается уже с детского сада.

Общество очень долго избегало детей с инвалидностью. Они были просто закрыты за дверями специальных заведений. Об инклюзии в образовании вообще речь не шла. Сдвиги произошли, когда права людей с инвалидностью 13 лет назад законодательно закрепила ООН в своей конвенции.

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Италия стала той страной, которая одна из первых признала интегрированное обучение. Итальянцы начали общественное движение, которое убедило граждан и правительство: детям с инвалидностью нужно дать возможность чувствовать себя полноценными членами общества. И часто психические отклонения провоцирует само общество и школа, в частности спецучреждения, где их удерживали.

Поэтому в Италии была школьная реформа. Здесь внедряют инклюзивное обучение, вместе с учителями в классах работают физиотерапевты, логопеды и ассистенты. А сами школы оборудованы лифтами, пандусами, нужными для безбарьерного передвижения.



Инклюзивность в образовании

Как результат, сейчас в Италии почти 100% детей с инвалидностью ходят в общие школы. Другие страны Европы тоже не отстают: в Норвегии — это 90%. В автономных городах Германии Гамбурге и Бремене – почти 70%. В соседней Польше — 42%.

Ситуация в Украине

В Украине все печальнее. Есть почти миллион школьников с инвалидностью, однако только 7% школ работают с инклюзией. Не у всех даже есть пандусы и лифты, нужные, чтобы передвигаться по школе. Впрочем главным препятствием инклюзивного обучения эксперты называют массовое сознание. Общество не готово видеть таких детей. Как следствие – дети с инвалидностью часто вынуждены почти всю свою жизнь находиться в четырех стенах.

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Школа должна стать микрокосмосом общества. Должны осознать, что интеграция детей с инвалидностью зависит не только от конвенций и добрых намерений правительства, но и от руководства детских садов, от настроений воспитателей, от умений терапевтов и от самих детей в группах. Каждый на своем уровне должен научиться толерантности.

Однако в Соленом, в Днепропетровской области есть школа, которая является образцом образования — современной и доступной для каждого ребенка. Они не побоялись стать одним из первых опорных заведений в области, получили современный ремонт и оснащение за счет областного бюджета.



Современная школа в Соленом

Сейчас это самая популярная школа в округе. Именно на ее базе в поселке создали один из лучших в Украине инклюзивно-ресурсных центров. Задача которого – комплексная поддержка развития детей.

Смотрите видео о современной украинской школе в соленом: