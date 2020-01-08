Инклюзию в школах тормозят родители, – психолог

Воплощение программы инклюзивной школы в жизнь началось в 2017 году. И если деньги на специальное оборудование выделяются, то медленная переквалификация учителей и сопротивление родителей тормозят развитие инклюзивных школ.

О вызовах для инклюзивного образования рассказала психолог Екатерина Бояршинова в беседе с журналистом УНН.

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Основная идея такова: если преподаватель подает материал, делать это нужно так, чтобы его понял человек с ограничениями, все остальные также поймут,

– рассказывает Бояршинова.

Однако самой большой проблемой, по мнению психолога, остаются родители.

Дети не понимают, почему ребенок другой – он ​​просто другой и нет отвращения, они могут общаться, ссориться, мириться. Это дети, и для них это естественно, а родители в определенной степени настраивают детей на сопротивление и неприятие другого,

– пояснила экспертка.

К тому же, по мнению Екатерины Бояршиновой, в Украине пока слишком мало инклюзивных детских садов. Поэтому переход детей из дошкольного в школьное образование происходит слишком медленно.

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Сколько в Украине учеников в инклюзивных классах?По состоянию на 2018-2019 учебный год общее среднее образование в инклюзивных классах получали 11 866 учеников.