В Украине изменится механизм поступления в университеты

Верховная Рада Украины поддержала законопроект, который должен урегулировать некоторые аспекты в сфере высшего образования. Теперь украинские студенты будут получать больше практики.

Законопроект поддержал 321 народный депутат на утреннем заседании Верховной Рады 18 декабря.

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Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования" призван урегулировать и частично реорганизовать механизмы поступления в высшие учебные заведения Украины. Проще станет процесс вступления для участников боевых действий на востоке Украины.

Список ключевых нововведений в сфере высшего образования

уточняется определение некоторых образовательных терминов;

упрощается процедура лицензирования для университетов;

меняется статус национального учреждения высшего образования, укрепляется статус исследовательских университетов и увеличиваются требования для получения этого статуса;

облегчаются условия для развития междисциплинарных программ, образовательных программ общего и двойного диплома;

вводится на практике дуальная форма получения высшего образования;

устанавливаются новые требования к обучению студентов, обучающихся по регулируемым профессиям;

совершенствуется структура учреждений высшего образования;

упорядочивается деятельность структурных подразделений;

регулируется процесс вступления иностранцев в университеты.

Закон вступит в силу после подписания президентом Украины.

Полный текст принятого закона можно найти по ссылке.

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А сколько в Украине всего университетов?В 2019 году в Украине в целом работали почти 300 вузов.