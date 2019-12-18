В Украине изменится механизм поступления в университеты
Верховная Рада Украины поддержала законопроект, который должен урегулировать некоторые аспекты в сфере высшего образования. Теперь украинские студенты будут получать больше практики.
Законопроект поддержал 321 народный депутат на утреннем заседании Верховной Рады 18 декабря.
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Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования" призван урегулировать и частично реорганизовать механизмы поступления в высшие учебные заведения Украины. Проще станет процесс вступления для участников боевых действий на востоке Украины.
Список ключевых нововведений в сфере высшего образования
- уточняется определение некоторых образовательных терминов;
- упрощается процедура лицензирования для университетов;
- меняется статус национального учреждения высшего образования, укрепляется статус исследовательских университетов и увеличиваются требования для получения этого статуса;
- облегчаются условия для развития междисциплинарных программ, образовательных программ общего и двойного диплома;
- вводится на практике дуальная форма получения высшего образования;
- устанавливаются новые требования к обучению студентов, обучающихся по регулируемым профессиям;
- совершенствуется структура учреждений высшего образования;
- упорядочивается деятельность структурных подразделений;
- регулируется процесс вступления иностранцев в университеты.
Закон вступит в силу после подписания президентом Украины.
Полный текст принятого закона можно найти по ссылке.
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А сколько в Украине всего университетов?В 2019 году в Украине в целом работали почти 300 вузов.