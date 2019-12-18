В Украине изменится механизм поступления в университеты

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Закон вскоре вступит в действие / 24 канал

Верховная Рада Украины поддержала законопроект, который должен урегулировать некоторые аспекты в сфере высшего образования. Теперь украинские студенты будут получать больше практики.

Законопроект поддержал 321 народный депутат на утреннем заседании Верховной Рады 18 декабря.

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Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования" призван урегулировать и частично реорганизовать механизмы поступления в высшие учебные заведения Украины. Проще станет процесс вступления для участников боевых действий на востоке Украины.

Список ключевых нововведений в сфере высшего образования

  • уточняется определение некоторых образовательных терминов;
  • упрощается процедура лицензирования для университетов;
  • меняется статус национального учреждения высшего образования, укрепляется статус исследовательских университетов и увеличиваются требования для получения этого статуса;
  • облегчаются условия для развития междисциплинарных программ, образовательных программ общего и двойного диплома;
  • вводится на практике дуальная форма получения высшего образования;
  • устанавливаются новые требования к обучению студентов, обучающихся по регулируемым профессиям;
  • совершенствуется структура учреждений высшего образования;
  • упорядочивается деятельность структурных подразделений;
  • регулируется процесс вступления иностранцев в университеты.

Закон вступит в силу после подписания президентом Украины.

Полный текст принятого закона можно найти по ссылке.

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А сколько в Украине всего университетов?В 2019 году в Украине в целом работали почти 300 вузов.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Верховная Рада Законодательство Министерство образования Украины Учеба Высшее образование
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