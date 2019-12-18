В Україні зміниться механізм вступу до університетів

Верховна Рада України підтримала законопроєкт, який повинен врегулювати деякі аспекти у сфері вищої освіти. Тепер українські студенти отримуватимуть більше практики.

Законопроєкт підтримали 321 народний депутат на ранковому засіданні Верховної Ради 18 грудня.

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Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти" покликаний врегулювати та частково реорганізувати механізми вступу до вищих навчальних закладів України. Простішим стане процес вступу для учасників бойових дій на сході України.

Список ключових нововведень в сфері вищої освіти

уточнюється визначення деяких освітніх термінів;

спрощується процедура ліцензування для університетів;

змінюється статус національного закладу вищої освіти, зміцнюється статус дослідницьких університетів та збільшуються вимоги для отримання цього статусу;

полегшуються умови для розвитку міждисциплінарних програм, освітніх програм спільного та подвійного диплома;

запроваджується на практиці дуальна форма здобуття вищої освіти;

встановлюються нові вимоги до навчання студентів, які навчаються за регульованими професіями;

удосконалюється структура закладів вищої освіти;

упорядковується діяльність відокремлених структурних підрозділів;

врегульовується процес вступу іноземців до університетів.

Закон вступить в дію після підписання президентом України.

Повний текст прийнятого закону можна знайти за посиланням.

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