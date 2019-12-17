25-річна українка здобула 9 вищих освіт та встановила новий рекорд

Надія Яворовенко здобула дев’ять вищих освіт в українських та французьких університетах. 25-річна вінничанка встановила новий рекорд України.

Про новий рекорд розповіла працівниця національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова на своїй сторінці у фейсбук.

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Надія Яворовенко закінчила п’ять українських вишів та чотири французькі.

Список навчальних закладів, які закінчила дівчина

менеджмент (університет Auvergne I, Франція);

управління підприємствами (Ecole Universitaire du Management, Франція);

менеджмент організацій (Київський національній торговельно-економічний університет);

менеджмент готельно-ресторанної справи (Київський національній торговельно-економічний університет);

бакалавр з права — диплом з відзнакою (Національна академія внутрішніх справ України);

магістр права — диплом з відзнакою (Національна академія внутрішніх справ України);

перекладач іноземних мов (Université Nice Sophia Antipolis, Франція);

магістр європейського права (Institut du Droit, de la Paix et du Développement de l’Université Nice Sophia Antipolis, Франція).

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Офіційно про рекорд оголосять у рідному місті Надії Яворовенко – Вінниці. Це станеться 19-го грудня, після того як дівчина захистить магістерську роботу з дев’ятої спеціальності – Master of Business Administration (MBA, бізнес-адміністрування).

Такий показник точно стане національним рекордом, проте не світовим.

А скільки всього українців внесено до книги рекордів Гіннеса?Загалом 52 українці є володарями одного або більше рекордів Гіннеса.