Український університет увійшов до Книги рекордів Гіннеса: деталі

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Університет вже вдруге б’є світовий рекорд / Mavua

Національний університет "Острозька академія" внесли до Книги рекордів Гіннеса. У виші прочитали наймасовішу археологічну лекцію у світі.

Академія встановила рекорд у категорії "масові заходи", повідомляє офіційна сторінка закладу в інстаграм.

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2 грудня заявку підтверджено і тепер Національний університет "Острозька академія" офіційно вдруге потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Встановлено рекорд з прочитання наймасовішої археологічної лекції для 299 студентів,
– йдеться в повідомленні.

Лекцію про середньовічний Острог читав кандидат історичних наук Богдан Прищепа.

Це вже друге потрапляння цього університету до Книги рекордів Гіннеса. Вперше це сталося в 2014 році. Тоді студенти й викладачі 456 годин безперервно читали поезію Тараса Шевченка.

Що треба знати про "Острозьку академію"?

  • наступниця найстарішого університету в Східній Європі;
  • заснована в 1576 році;
  • в академії вперше в Україні вивчали сім вільних наук;
  • граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, музика, астрономія;
  • також три вищі науки: філософія, богослов’я, медицина.

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Ми це зробили?! ⠀ Острозька академія вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса ⠀ 10 жовтня 2019 року в Острозькій академії відбулася спроба встановлення рекорду Гіннеса в категорії: Масові заходи. ⠀ 2 грудня заявку підтверджено і тепер Національний університет "Острозька академія" офіційно вдруге потрапив до Книги рекордів Гіннеса? ⠀ Ми встановили рекорд з прочитання наймасовішої археологічної лекції для 299 студентів. ⠀ #рекордгіннеса #абітурієнт_оа #студенти_оа #рекорди_оа

Допис, поширений Ostroh Academy (@ostrohacademy1576)

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Вища освіта Освіта в Україні Рекорди
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