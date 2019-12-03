Український університет увійшов до Книги рекордів Гіннеса: деталі

Національний університет "Острозька академія" внесли до Книги рекордів Гіннеса. У виші прочитали наймасовішу археологічну лекцію у світі.

Академія встановила рекорд у категорії "масові заходи", повідомляє офіційна сторінка закладу в інстаграм.

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2 грудня заявку підтверджено і тепер Національний університет "Острозька академія" офіційно вдруге потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Встановлено рекорд з прочитання наймасовішої археологічної лекції для 299 студентів,

– йдеться в повідомленні.

Лекцію про середньовічний Острог читав кандидат історичних наук Богдан Прищепа.

Це вже друге потрапляння цього університету до Книги рекордів Гіннеса. Вперше це сталося в 2014 році. Тоді студенти й викладачі 456 годин безперервно читали поезію Тараса Шевченка.

Що треба знати про "Острозьку академію"?

наступниця найстарішого університету в Східній Європі;

заснована в 1576 році;

в академії вперше в Україні вивчали сім вільних наук;

граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, музика, астрономія;

також три вищі науки: філософія, богослов’я, медицина.

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