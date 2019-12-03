Украинский университет вошел в Книгу рекордов Гиннеса: детали

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Университет уже второй раз бьет мировой рекорд / Mavua

Национальный университет "Острожская академия" внесли в Книгу рекордов Гиннеса. В вузе прочитали самую массовую археологическую лекцию в мире.

Академия установила рекорд в категории "массовые мероприятия", сообщает официальная страница заведения в инстаграм.

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2 декабря заявка подтверждена, и теперь Национальный университет "Острожская академия" официально во второй раз попал в Книгу рекордов Гиннеса. Установлен рекорд по прочтению самой массовой археологической лекции для 299 студентов,
– говорится в сообщении.

Лекцию о средневековом Остроге читал кандидат исторических наук Богдан Прищепа.

Это уже второе попадание данного университета в Книгу рекордов Гиннеса. Впервые это произошло в 2014 году. Тогда студенты и преподаватели 456 часов непрерывно читали поэзию Тараса Шевченко.

Что надо знать об "Острожской академии"?

  • преемница старейшего университета в Восточной Европе;
  • основана в 1576 году;
  • в академии впервые в Украине изучали семь свободных наук;
  • грамматика, риторика, диалектика, арифметика, геометрия, музыка, астрономия;
  • также три высшие науки: философия, богословие, медицина.

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Ми це зробили?! ⠀ Острозька академія вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса ⠀ 10 жовтня 2019 року в Острозькій академії відбулася спроба встановлення рекорду Гіннеса в категорії: Масові заходи. ⠀ 2 грудня заявку підтверджено і тепер Національний університет "Острозька академія" офіційно вдруге потрапив до Книги рекордів Гіннеса? ⠀ Ми встановили рекорд з прочитання наймасовішої археологічної лекції для 299 студентів. ⠀ #рекордгіннеса #абітурієнт_оа #студенти_оа #рекорди_оа

Допис, поширений Ostroh Academy (@ostrohacademy1576)

 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Высшее образование Учеба Образование в Украине Рекорды
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