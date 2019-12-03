Украинский университет вошел в Книгу рекордов Гиннеса: детали
Национальный университет "Острожская академия" внесли в Книгу рекордов Гиннеса. В вузе прочитали самую массовую археологическую лекцию в мире.
Академия установила рекорд в категории "массовые мероприятия", сообщает официальная страница заведения в инстаграм.
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2 декабря заявка подтверждена, и теперь Национальный университет "Острожская академия" официально во второй раз попал в Книгу рекордов Гиннеса. Установлен рекорд по прочтению самой массовой археологической лекции для 299 студентов,
– говорится в сообщении.
Лекцию о средневековом Остроге читал кандидат исторических наук Богдан Прищепа.
Это уже второе попадание данного университета в Книгу рекордов Гиннеса. Впервые это произошло в 2014 году. Тогда студенты и преподаватели 456 часов непрерывно читали поэзию Тараса Шевченко.
Что надо знать об "Острожской академии"?
- преемница старейшего университета в Восточной Европе;
- основана в 1576 году;
- в академии впервые в Украине изучали семь свободных наук;
- грамматика, риторика, диалектика, арифметика, геометрия, музыка, астрономия;
- также три высшие науки: философия, богословие, медицина.
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