В украинских университетах проведут эксперимент по дуальному образованию

До 2023 года в Украине 44 учреждения высшего и предвысшего образования внедрять дуальное образование. К процессу привлекут работодателей.

В министерстве хотят разработать иную форму высшего образования, по которой студенты будут закреплять изученный материал на практике. Об эксперименте рассказал генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Олег Шаров.

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Впервые такое понятие как дуальное образование отмечается в Законе "Об образовании" 2017 года. Для того, чтобы новая нормативка была эффективной и действенной, сейчас нам нужно выработать несколько моделей, которые, в частности, будут регулировать взаимодействие университетов, работодателей и студентов,

– отметил Олег Шаров.

По замыслу чиновников, этот проект призван коренным образом изменить высшее образование в Украине.

Среди работодателей, которые согласились принять участие в эксперименте, нашлось место представителям ІТ-компаний, конструкторских бюро, банков, промышленных, пищевых и аграрных предприятий.

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Полный перечень учебных заведений, которые примут участие в проектах здесь.

А сколько в Украине всего университетов?В 2019 году в Украине функционировало 288 высших учебных заведений.