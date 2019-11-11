Высшее образование уменьшает риск развития деменции: исследование

Американские ученые пришли к выводу, что уровень высшего образования не защищает от появления признаков деменции в старшем возрасте. Однако образование все-таки имеет большое влияние на уменьшение риска заболеть слабоумием.

Доктор философии из Медицинского центра Университета Раш в Чикаго, Роберт Уилсон и команда исследователей провели исследование, сообщает "Главком".

Читайте также: Украинские студенты могут выиграть 15 тысяч гривен на обучение: детали

Ученые отобрали для эксперимента 2899 человек, средний возраст добровольцев составлял 78 лет. В результате у почти четверти из них развилась деменция за восемь лет исследования. 752 участника умерло, 405 из них заболели деменцией.

Ученые установили, что даже через десять лет после окончания вуза, тот, кто посвятил больше времени учебе, показывал более высокие показатели когнитивных функций.

Оказалось, что только высшего образования мало. Для того, чтобы уменьшить риски появления болезни Альцгеймера (самый распространенный вид деменции), нужно постоянно поддерживать мозг в тонусе. В частности, рекомендуется изучать новый иностранный язык.

Подробнее о болезни: Болезнь Альцгеймера: причины, профилактика и распространенные мифы

Что такое деменция?

это ментальная болезнь, которая влияет на способность мыслить;

лекарств против деменции не существует;

больные деменцией постепенно теряют память, а потом и собственное "Я".

Сколько в мире людей болеют деменцией?

Около 47 миллионов человек во всем мире имеют различные формы деменции. У 70% из них болезнь Альцгеймера.