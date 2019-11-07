Украинские студенты могут выиграть 15 тысяч гривен на обучение: детали
В рамках социального проекта Scholarship в Украине продолжается четвертый конкурс. Общий призовой фонд составляет 63 тысячи гривен. Всего Украине предоставляется три различных гранта.
Инициатором функционирования этого проекта в Украине является компания CyberShark. Подробнее о работе проекта можно узнать на официальном сайте "Scholarship Украина".
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В рамках проекта "Scholarship в Украине" выделено три отдельных гранта. По условиям розыгрыша три победителя получат призы по 15 тысяч гривен каждый. Студенты, занявшие 2 и 3 места, также смогут получить денежные подарки.
Кто может принять участие?
Любой студент колледжа, техникума и ПТУ Украины, независимо от профессионального направления обучения. Участие в конкурсе бесплатное.
Что нужно сделать для участия?
Студенту необходимо написать аналитическую статью на одну из предложенных организаторами тем и отправить на почтовый ящик [email protected] для оценки жюри.
С предложенными темами можно ознакомиться здесь. Срок подачи работ до 20 декабря 2019.
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Что такое Scolarship?
- широко распространенная в европейских и американских учебных заведениях практика выдачи грантов на обучение;
- выплаты делают университеты или независимые коммерческие организации, которые готовы поощрить способных студентов.