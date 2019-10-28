Команда украинских школьников попала в ТОП-10 всемирной олимпиады по робототехнике

Школьники получили 10 место среди 189 стран на этапе FIRST Global Challenge – олимпийских играх по робототехнике, которые прошли в Дубае.

Дети собрали робота, который способен очищать поверхность океана от пластика, сообщает "ВВС Украина".

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Главной задачей команд было создать робота, способного собирать большие и маленькие шарики, символизирующие мусор. Затем робот должен отвезти их на специальные баржи и сложить на разные уровни башни в зависимости от размера.

Каждая из команд сыграла девять матчей в альянсе еще с двумя странами, которые каждый раз менялись. После шести выполненных миссий украинская команда решила рискнуть и внесла существенные изменения в базовую конструкцию робота.

Сосредоточились на сборе крупных шариков. У школьников на это ушло 3 часа работы, после чего робот стал более эффективным и стабильным, что помогло подросткам набрать большее количество баллов и существенно вырваться вперед и войти в play-off Олимпиады по робототехнике.



Команда украинских школьников / Фото STEM-школа INVENTOR

В Олимпиаде по робототехнике от Украины приняли участие четверо детей в возрасте от 15 до 18 лет Александр Плотницкий, Виктор Жерноклеев, Валентин Рыбинский из Харькова и Юлия Шевченко из Киева.

Участники украинской сборной тщательно готовились к олимпиаде, тренировались и участвовали во многих соревнованиях в Украине, они учились в STEM-школе INVENTOR.

Что такое олимпиада FIRST Global Challenge?

Цель олимпиады FIRST Global Challenge – увеличить среди детей знания по математике и инженерии. До Дубай соревнования по робототехнике, в которых принимают участие дети в возрасте от 14 до 18 лет, проходили в США и Мексике. Темами прошлых игр были альтернативная энергия и спасение мира от водного кризиса.



В 2018 году украинская команда заняла первое место на олимпиаде по робототехнике WRO-2018 в Таиланде.