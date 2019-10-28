Команда українських школярів потрапила до ТОП-10 всесвітньої олімпіади з робототехніки

Школярі вибороли 10 місце серед 189 країн на етапі FIRST Global Challenge – олімпійських іграх із робототехніки, які пройшли у Дубаї.

Діти зібрали робота, який здатен очищувати поверхню океану від пластику, повідомляє "ВВС Україна".

Читайте також: За боротьбу з раком: українські учні перемогли на міжнародному конкурсі – фото

Головним завданням команд було створити робота, здатного збирати великі та маленькі кульки, які символізують сміття. Потім робот повинен відвезти їх на спеціальні баржі та скласти на різні рівні вежі залежно від розміру.

Кожна з команд зіграла дев'ять матчів у альянсі ще з двома країнами, які кожного разу змінювалися. Після шести виконаних місій українська команда вирішила ризикнути і внесла суттєві зміни у базову конструкцію робота.

Зосередилися на збиранні великих кульок. У школярів на це пішло три години роботи, після чого робот став ефективнішим та стабільнішим, що допомогло підліткам набрати більшу кількість балів і суттєво вирватися вперед та ввійти до play-off Олімпіади з робототехніки.



Команда українських школярів / Фото STEM-школа INVENTOR

В Олімпіаді з робототехніки від України взяли участь четверо дітей віком від 15 до 18 років: Олександр Плотницький, Віктор Жерноклеєв, Валентин Рибінський із Харкова та Юлія Шевченко з Києва.

Учасники української збірної ретельно готувалися до олімпіади, тренувалися і брали участь у багатьох змаганнях в Україні, вони навчались у STEM-школі INVENTOR.

Що таке олімпіада FIRST Global Challenge?Мета олімпіади FIRST Global Challenge – збільшити серед дітей знання з математики та інженерії. До Дубай змагання з робототехніки, у яких беруть участь діти віком від 14 до 18 років, проходили у США і Мексиці. Темами минулих ігор були альтернативна енергія і порятунок світу від водної кризи.



У 2018 році українська команда здобула перше місце на олімпіаді з робототехніки WRO-2018 у Таїланді.