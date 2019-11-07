Українські студенти можуть виграти 15 тисяч гривень на навчання: деталі

В рамках соціального проєкту Scholarship в Україні триває четвертий конкурс. Загальний призовий фонд складає 63 тисячі гривень. Всього Україні надається три різні гранти.

Ініціатором функціонування цього проєкту в Україні є компанія CyberShark. Детальніше про роботу проєкту можна дізнатися на офіційному сайті "Scholarship Україна".

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В межах проєкту "Scholarship в Україні" виділено три окремих гранти. Згідно з умовами розіграшу три переможці отримають призи по 15 тисяч гривень кожен. Студенти, які посядуть 2 та 3 місця, також матимуть змогу отримати грошові подарунки.

Хто може взяти участь?

Будь-який студент коледжу, технікуму та ПТУ України, незалежно від фахового напрямку навчання. Участь в конкурсі безкоштовна.

Що треба зробити для участі?

Студенту необхідно написати аналітичну статтю на одну із запропонованих організаторами тем та надіслати на поштову скриньку [email protected] для оцінки журі.

Із запропонованими темами можна ознайомитись тут. Термін подачі робіт до 20 грудня 2019.

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Що таке Scolarship?