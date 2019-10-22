У Міносвіти шукають 550 шкіл для участі в проєкті GoCamp: деталі

Міністерство освіти оголосило про старт реєстрації для участі шкіл України в проєкті під назвою GoCamp. Учасники запрошуватимуть до себе іноземних волонтерів.

Вже у 2020 році стартують пришкільні мовні табори у форматі GoCamp, повідомляє офіційний сайт МОН.

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Організувати мовний табір може як міська так і сільська школа. Участь в проєкті безкоштовна.

Усі школи, які подадуться на попередню реєстрацію, об'єднають у вайбер-групі. А вже на початку листопада організатори почнуть пояснювати особливості цьогорічної програми та умови участі,

– йдеться у повідомленні.

Попередня реєстрація триватиме до 17 листопада за посиланням.

Реєстрація на основну сесію відкриється 18 листопада.

Організатори проєкту обіцяють для учасників цікаві пригоди, ігри та експерименти. Школярів також ближче знайомитимуть із тваринним світом.

Що таке GoCamp?Це проєкт літніх мовних таборів із залученням іноземних волонтерів. Табір покликаний покращити навички іноземної мови для школярів, а також сприяти підвищенню кваліфікації вчителів.

Коли стартують табори?