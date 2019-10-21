Онлайн-олімпіада "На урок": що це таке і як взяти участь

Всеукраїнська інтернет-олімпіада "На урок" закликає вчителів усіх шкіл України зареєструвати свій клас для участі у змаганні.

Інтернет-олімпіада – цікавий інтерактив для учнів та ефективний інструмент перевірки рівня знань класу для вчителя, йдеться на сайті олімпіади.

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Хто і коли може взяти участь в олімпіаді "На урок"?

На сайті олімпіади є можливість зареєструватись учням 1-11 класів. Завдання на олімпіаді розроблені методистами відповідно до шкільної програми. Кожен учень отримає 15 завдань з обраного предмета. На виконання всіх завдань дається 60 хвилин. Участь в олімпіаді безкоштовна.

Зареєструвавшись, ви отримаєте змогу пройти тест в будь-який час в рамках з 1 жовтня до 2 листопада 2019 року, адже доступ до особистого кабінету учня цілодобовий. Для цього вам потрібен лише комп'ютер або планшет з доступом до інтернету. Перевагою є також можливість для вчителя перевести результати олімпіади в оцінки для учнів.

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З яких предметів можна скласти тест?

– правознавство;

– фізика;

– хімія;

– біологія;

– географія;

– зарубіжна література;

– історія;

– трудове навчання;

– основи здоров'я;

– інформатика;

– українська мова та література;

– англійська мова;

– математика;

– предмети початкової школи;

– я досліджую світ (1-2 клас).

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Які переваги отримує вчитель?

можливість організувати участь школярів у масштабній всеукраїнській інтернет-олімпіаді та отримати сертифікат за старання;

отримати іменну подяку за залучення більше 10 учасників;

аналіз відповідей і результатів учнів у зручному форматі;

матеріали для роботи над помилками у класі.

Яка користь для учасника "На урок"?

робота відбувається дистанційно;

цікаві інтерактивні завдання;

можливість отримати сертифікат про участь або диплом І, ІІ або ІІІ ступеня всеукраїнського рівня;

завдання для учнів з різним рівнем підготовки;

На сайті олімпіади є можливість зареєструватись учням з 1-11 клас. Відповідно до віку учасника можна вибрати перевірку знань з предметів учнів початкової школи, географії, історії, англійської мови, математики та інших. Всього доступно 17 предметів.

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Коли та де реєструватись?

Реєстрація доступна на сайті олімпіади з 1 вересня до 2 листопада 2019 року. Сам захід триває з 1 жовтня до 2 листопада цього року. Офіційні результати будуть доступні вже 5 листопада.