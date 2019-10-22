В Минобразовании ищут 550 школ для участия в проекте GoCamp: детали
Министерство образования объявило о старте регистрации для участия школ Украины в проекте под названием GoCamp. Участники будут приглашать к себе иностранных волонтеров.
Уже в 2020 году стартуют пришкольные языковые лагеря в формате GoCamp, сообщает официальный сайт МОН.
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Организовать языковой лагерь может как городская так и сельская школа. Участие в проекте бесплатное.
Все школы, которые отправятся на предварительную регистрацию, объединят в вайбер-группе. А уже в начале ноября организаторы начнут объяснять особенности нынешней программы и условия участия,
– говорится в сообщении.
Предварительная регистрация продлится до 17 ноября по ссылке.
Регистрация на основную сессию откроется 18 ноября.
Организаторы проекта обещают для участников интересные приключения, игры и эксперименты. Школьников также ближе будут знакомить с животным миром.
Что такое GoCamp?
Это проект летних языковых лагерей с привлечением иностранных волонтеров. Лагерь призван улучшить навыки иностранного языка для школьников, а также способствовать повышению квалификации учителей.
Когда стартуют лагеря?
- с 1 по 12 июня (200 школ);
- с 10 по 21 августа (300 школ);
- с 7 по 18 сентября (50 школ).
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