В Минобразовании ищут 550 школ для участия в проекте GoCamp: детали

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Ученики смогут интересно провести время
Ученики смогут интересно провести время / GoCamp

Министерство образования объявило о старте регистрации для участия школ Украины в проекте под названием GoCamp. Участники будут приглашать к себе иностранных волонтеров.

Уже в 2020 году стартуют пришкольные языковые лагеря в формате GoCamp, сообщает официальный сайт МОН.

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Организовать языковой лагерь может как городская так и сельская школа. Участие в проекте бесплатное.

Все школы, которые отправятся на предварительную регистрацию, объединят в вайбер-группе. А уже в начале ноября организаторы начнут объяснять особенности нынешней программы и условия участия,
– говорится в сообщении.

Предварительная регистрация продлится до 17 ноября по ссылке.

Регистрация на основную сессию откроется 18 ноября.

Организаторы проекта обещают для участников интересные приключения, игры и эксперименты. Школьников также ближе будут знакомить с животным миром.

Что такое GoCamp?
Это проект летних языковых лагерей с привлечением иностранных волонтеров. Лагерь призван улучшить навыки иностранного языка для школьников, а также способствовать повышению квалификации учителей.

Когда стартуют лагеря?

  • с 1 по 12 июня (200 школ);
  • с 10 по 21 августа (300 школ);
  • с 7 по 18 сентября (50 школ).
Теги: Школа Учеба Министерство образования и науки Украины Интересно школьникам
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