Вища освіта зменшує ризик розвитку деменції: дослідження

Американські вчені дійшли до висновку, що рівень вищої освіти не захищає від появи ознак деменції в старшому віці. Проте освіта таки має великий вплив на зменшення ризику захворіти на слабоумство.

Доктор філософії з Медичного центру Університету Раш в Чикаго, Роберт Вілсон та команда дослідників провели дослідження, повідомляє "Главком".

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Вчені відібрали для експерименту 2899 осіб, середній вік добровольців становив 78 років. В результаті у майже чверті з них розвинулася деменція за вісім років дослідження. 752 учасники померли, 405 з них захворіли на деменцію.

Вчені встановили, що навіть через десять років після закінчення вишу, той, хто присвятив більше часу навчанню, показував вищі показники когнітивних функцій.

Виявилось, що лише вищої освіти замало. Для того, щоб зменшити ризики появи хвороби Альцгеймера (найпоширеніший вид деменції), потрібно постійно підтримувати мозок у тонусі. Зокрема, рекомендується вивчати нову іноземну мову.

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Що таке деменція?

це ментальна хвороба, яка впливає на здатність мислити;

ліків проти деменції не існує;

хворі на деменцію поступово втрачають пам'ять, а потім і власне "Я".

Скільки у світі людей хворіють на деменцію?Приблизно 47 мільйонів людей у всьому світі мають різні форми деменції. 70% з них мають хворобу Альцгеймера.