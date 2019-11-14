В Украине станет меньше университетов, – Новосад.

Украинские преподаватели получают низкие зарплаты из-за обилия университетов. Правительство планирует сократить их количество.

О проблемах высшего образования в Украине рассказала руководительница профильного министерства Анна Новосад в интервью изданию Цензор.НЕТ.

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С одной стороны мы имеем якобы большие средства на высшее образование. Но тратим их, будем откровенны, очень бездумно. Удерживая безумно большую сеть учреждений высшего образования,

– рассказала Анна Новосад.

По ее словам, преподавателям надо повышать заработную плату, но университеты должны получить право финансово стимулировать лучших преподавателей.

Для реализации этого плана в Украине нужно сократить количество университетов.

У нас много университетов. У нас их просто ... много. И мы не можем делать вид, что мы как страна можем себе это позволить,

– заявила посадовиця.

Руководительница министерства рассказала, что в Украине около 300 высших учебных заведений, что намного больше чем в соседних странах. Поэтому бюджет на заработные платы распыляется среди того обилия преподавателей по 6 тысяч гривен ежемесячно.

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А сколько в Украине преподавателей?

118 тысяч преподавателей работали в учреждениях высшего образования Украины в 2018 году.