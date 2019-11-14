В Україні поменшає університетів, – Новосад

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Міністерство планує планує скорочувати кількість ЗВО
Міністерство планує планує скорочувати кількість ЗВО / Лига Досье

Українські викладачі отримують низькі зарплати через велику кількість університетів. Уряд планує скоротити їхню кількість.

Про проблеми вищої освіти в Україні розповіла очільниця профільного міністерства Ганна Новосад в інтерв'ю виданню Цензор. НЕТ.

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З одного боку ми маємо нібито чималі кошти на вищу освіту. Але витрачаємо їх, будемо відверті, дуже бездумно. Утримуючи шалено велику мережу закладів вищої,
– розповіла Ганна Новосад.

За її словами, викладачам треба підвищувати заробітні плати, але університети повинні мати право фінансово стимулювати кращих викладачів.

Для реалізації цього плану в Україні потрібно скоротити кількість університетів.

У нас забагато університетів. У нас їх просто… забагато. І ми не можемо робити вигляд, що ми як країна можемо собі це дозволити,
– заявила посадовиця.

Очільниця міністерства розповіла, що в Україні близько 300 закладів вищої освіти, що набагато більше ніж в сусідніх країнах. Тому бюджет на заробітні плати розпорошується серед тієї великої кількості викладачів по 6 тисяч гривень щомісяця.

Детальніше про зарплати: Бюджет на освіту 2020: підтримка реформ та збільшення фінансування – що пообіцяли в уряді

А скільки в Україні викладачів?118 тисяч викладачів працювали в закладах вищої освіти України в 2018 році.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Вища освіта Ганна Новосад Міністерство освіти України
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