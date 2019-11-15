В українських університетах проведуть експеримент з дуальної освіти

До 2023 року в Україні 44 заклади вищої та передвищої освіти впроваджуватимуть дуальну освіту. До процесу залучать роботодавців.

У міністерстві хочуть напрацювати іншу форму вищої освіти, за якою студенти закріплюватимуть вивчений матеріал на практиці. Про експеримент розповів генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Олег Шаров.

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Вперше таке поняття як дуальна освіта зазначається у Законі "Про освіту" 2017 року. Для того, щоб нова нормативка була ефективною та дієвою, зараз нам потрібно напрацювати кілька моделей, які, зокрема, регулюватимуть взаємодію університетів, роботодавців та студентів,

– зазначив Олег Шаров.

За задумом посадовців, цей проєкт покликаний докорінно змінити вищу освіту в Україні.

Серед роботодавців, які зголосилися взяти участь в експерименті, знайшлося місце представникам ІТ-компаній, конструкторських бюро, банків, промислових, харчових та аграрних підприємств.

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Повний перелік закладів освіти, які візьмуть участь в проєкті тут.

А скільки в Україні всього університетів?У 2019 році в Україні функціонували 288 закладів вищої освіти.