В Минобразования назвали университеты, получающие больше финансирования от государства: список

Министерство образования опубликовало список из 20 университетов Украины, получивших больше всего государственных денег на науку. В общем эти университеты получили почти 300 миллионов гривен за последние три года.

О финансировании университетов рассказал заместитель министра образования Юрий Полюхович во время рабочей поездки в Харьков, пишет пресс-служба МОН.

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В этом году мы сделали некий ТОП-20 университетов, которые за последние 3 года получили больше всего государственных средств на науку. Речь идет о тех средствах, которые они получают через МОН по результатам конкурса научных проектов,

– рассказал заместитель министра образования.

300 миллионов гривен, которые министерство выделило на научные исследования, это шестая часть общего бюджета, который предусмотрен на науку. Весь бюджет составляет почти 1 миллиард 79 миллионов гривен.

Топ-20 университетов Украины по государственному финансированию на науку

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Харьковский национальный университет имени Василия Каразина;

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского;

Харьковский политехнический институт;

Львовская политехника;

Национальный университет биоресурсов и природопользования (Киев);

Одесский национальный университет имени Ильи Мечникова;

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;

Академия финансового управления (Киев);

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Национальный авиационный университет (Киев);

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;

Харьковский авиационный институт;

Сумской государственный университет;

Днепровская политехника;

Киевский национальный университет строительства и архитектуры;

Львовский институт банковского дела;

Ужгородский национальный университет;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники.

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Также замминистра пояснил, что систему финансирования планируют менять.

Сейчас мы говорим именно о конкурсном финансировании, ведь, к сожалению, университетская наука в Украине до сих пор финансируется только по конкурсам. Со следующего года лучшие научные направления в вузах должны получить еще и базовое финансирование. В бюджет мы для этого заложили 400 млн грн,

– пояснил Юрий Полюхович.

Сколько в Украине всего университетов?По данным министерства образования, всего в Украине функционирует почти 300 высших учебных заведений.