В Минобразования назвали университеты, получающие больше финансирования от государства: список
Министерство образования опубликовало список из 20 университетов Украины, получивших больше всего государственных денег на науку. В общем эти университеты получили почти 300 миллионов гривен за последние три года.
О финансировании университетов рассказал заместитель министра образования Юрий Полюхович во время рабочей поездки в Харьков, пишет пресс-служба МОН.
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В этом году мы сделали некий ТОП-20 университетов, которые за последние 3 года получили больше всего государственных средств на науку. Речь идет о тех средствах, которые они получают через МОН по результатам конкурса научных проектов,
– рассказал заместитель министра образования.
300 миллионов гривен, которые министерство выделило на научные исследования, это шестая часть общего бюджета, который предусмотрен на науку. Весь бюджет составляет почти 1 миллиард 79 миллионов гривен.
Топ-20 университетов Украины по государственному финансированию на науку
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Харьковский национальный университет имени Василия Каразина;
- Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского;
- Харьковский политехнический институт;
- Львовская политехника;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования (Киев);
- Одесский национальный университет имени Ильи Мечникова;
- Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;
- Академия финансового управления (Киев);
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
- Национальный авиационный университет (Киев);
- Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;
- Харьковский авиационный институт;
- Сумской государственный университет;
- Днепровская политехника;
- Киевский национальный университет строительства и архитектуры;
- Львовский институт банковского дела;
- Ужгородский национальный университет;
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники.
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Также замминистра пояснил, что систему финансирования планируют менять.
Сейчас мы говорим именно о конкурсном финансировании, ведь, к сожалению, университетская наука в Украине до сих пор финансируется только по конкурсам. Со следующего года лучшие научные направления в вузах должны получить еще и базовое финансирование. В бюджет мы для этого заложили 400 млн грн,
– пояснил Юрий Полюхович.
Сколько в Украине всего университетов?По данным министерства образования, всего в Украине функционирует почти 300 высших учебных заведений.