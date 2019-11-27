В Минобразования назвали университеты, получающие больше финансирования от государства: список

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Больше всего денег выделено университетам Киева / 24 канал

Министерство образования опубликовало список из 20 университетов Украины, получивших больше всего государственных денег на науку. В общем эти университеты получили почти 300 миллионов гривен за последние три года.

О финансировании университетов рассказал заместитель министра образования Юрий Полюхович во время рабочей поездки в Харьков, пишет пресс-служба МОН.

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В этом году мы сделали некий ТОП-20 университетов, которые за последние 3 года получили больше  всего государственных средств на науку. Речь идет о тех средствах, которые они получают через МОН по результатам конкурса научных проектов,
– рассказал заместитель министра образования.

300 миллионов гривен, которые министерство выделило на научные исследования, это шестая часть общего бюджета, который предусмотрен на науку. Весь бюджет составляет почти 1 миллиард 79 миллионов гривен.

Топ-20 университетов Украины по государственному финансированию на науку

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
  • Харьковский национальный университет имени Василия Каразина;
  • Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского;
  • Харьковский политехнический институт;
  • Львовская политехника;
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования (Киев);
  • Одесский национальный университет имени Ильи Мечникова;
  • Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;
  • Академия финансового управления (Киев);
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
  • Национальный авиационный университет (Киев);
  • Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;
  • Харьковский авиационный институт;
  • Сумской государственный университет;
  • Днепровская политехника;
  • Киевский национальный университет строительства и архитектуры;
  • Львовский институт банковского дела;
  • Ужгородский национальный университет;
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники.

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Также замминистра пояснил, что систему финансирования планируют менять.

Сейчас мы говорим именно о конкурсном финансировании, ведь, к сожалению, университетская наука в Украине до сих пор финансируется только по конкурсам. Со следующего года лучшие научные направления в вузах должны получить еще и базовое финансирование. В бюджет мы для этого заложили 400 млн грн,
– пояснил Юрий Полюхович.

Сколько в Украине всего университетов?По данным министерства образования, всего в Украине функционирует почти 300 высших учебных заведений.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Учеба Министерство образования и науки Украины Высшее образование Юрий Полюхович Наука в Украине
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