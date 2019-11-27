У Міносвіти назвали 20 університетів, які отримують найбільше фінансування від держави: список

Міністерство освіти опублікувало список з 20 університетів України, які отримали найбільше державних грошей на науку. Загалом ці університети отримали майже 300 мільйонів гривень за останні три роки.

Про фінансування університетів розповів заступник міністра освіти Юрій Полюхович під час робочої поїздки до Харкова, пише пресслужба МОН.

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Цього року ми зробили такий собі ТОП-20 університетів, які за останні 3 роки отримали найбільше державних коштів на науку. Йдеться про ті кошти, які вони одержують через МОН за результатами конкурсу наукових проєктів,

– розповів заступник міністра освіти.

300 мільйонів гривень, які міністерство виділило на наукові дослідження, це шоста частина загального бюджету, який передбачений на науку. Весь бюджет становить майже 1 мільярд 790 мільйонів гривень.

Топ-20 університетів України за державним фінансуванням на науку

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Харківський національний університет імені Василя Каразіна;

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;

Харківський політехнічний інститут;

Львівська політехніка;

Національний університет біоресурсів та природокористування (Київ);

Одеський національний університет імені Іллі Мечнікова;

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Академія фінансового управління (Київ);

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Національний авіаційний університет (Київ);

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

Харківський авіаційний інститут;

Сумський державний університет;

Дніпровська політехніка;

Київський національний університет будівництва та архітектури;

Львівський інститут банківської справи;

Ужгородський національний університет;

Харківський національний університет радіоелектроніки.

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Також заступник міністра пояснив, що систему фінансування планують змінювати.

Зараз ми говоримо саме про конкурсне фінансування, адже, на жаль, університетська наука в Україні досі фінансується тільки за конкурсами. З наступного року кращі наукові напрями у вишах мають отримати ще й базове фінансування. У бюджет ми для цього заклали 400 млн грн,

– пояснив Юрій Полюхович.

Скільки в Україні всього університетів?За даними міністерства освіти, всього в Україні функціонує майже 300 закладів вищої освіти.