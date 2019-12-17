Система освіти не встигає за роботодавцями: чому українці не працюють за спеціальністю
Директорка освітнього хабу в Києві розповіла чому в Україні велика кількість випускників університетів не працюють за спеціальністю. Проблема у стратегії розвитку.
Про мінуси системи української освіти розповіла експертка з питань професійної орієнтації Марія Богуслав у програмі "Освітні війни" в студії 24 каналу.
Схоже: Чому українці погано знають іноземні мови: поширені помилки та прості поради вивчення
Марія Богуслав є директором освітнього хабу в Києві. За її словами, сьогоднішня система освіти передається від уряду до уряду. Також університети не працюють з роботодавцями і користуються застарілою інформацією про попит на ринку праці.
Наприклад, дуже простий факт. Як формується державне замовлення. Хтось обирає ті спеціальності, на які ми вступаємо. Ці спеціальності обрали самі ж університети. Вони не забігають наперед, не працюють з роботодавцями,
– акцентує увагу експертка.
Також від того що університети ігнорують зміни вектору ринку, за сучасним світом не встигає і міністерство економіки.
Вони все роблять "по накатаній" з року в рік. Потім ця інформація подається до міністерства економіки, яке має насправді вибудовувати цілу систему, які спеціальності будуть необхідні через 5-10 років,
– пояснила Марія Богуслав.
Детальніше про це: Професійне орієнтування має починатись в дитячому садку, – начальниця центру зайнятості
Скільки випускників українських вишів не працюють за спеціальністю?
- близько 51% усіх випускників українських університетів працюють не за спеціальністю;
- для 12% перша робота частково відповідала обраному фаху;
- 65% з них починають працювати ще до закінчення вишу;
- а 25% молодих українців встигли попрацювати ще до 17 років;
Дивіться повне відео програми "Освітні війни":