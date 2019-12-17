Система освіти не встигає за роботодавцями: чому українці не працюють за спеціальністю

Директорка освітнього хабу в Києві розповіла чому в Україні велика кількість випускників університетів не працюють за спеціальністю. Проблема у стратегії розвитку.

Про мінуси системи української освіти розповіла експертка з питань професійної орієнтації Марія Богуслав у програмі "Освітні війни" в студії 24 каналу.

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Марія Богуслав є директором освітнього хабу в Києві. За її словами, сьогоднішня система освіти передається від уряду до уряду. Також університети не працюють з роботодавцями і користуються застарілою інформацією про попит на ринку праці.

Наприклад, дуже простий факт. Як формується державне замовлення. Хтось обирає ті спеціальності, на які ми вступаємо. Ці спеціальності обрали самі ж університети. Вони не забігають наперед, не працюють з роботодавцями,

– акцентує увагу експертка.

Також від того що університети ігнорують зміни вектору ринку, за сучасним світом не встигає і міністерство економіки.

Вони все роблять "по накатаній" з року в рік. Потім ця інформація подається до міністерства економіки, яке має насправді вибудовувати цілу систему, які спеціальності будуть необхідні через 5-10 років,

– пояснила Марія Богуслав.

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Скільки випускників українських вишів не працюють за спеціальністю?

близько 51% усіх випускників українських університетів працюють не за спеціальністю;

для 12% перша робота частково відповідала обраному фаху;

65% з них починають працювати ще до закінчення вишу;

а 25% молодих українців встигли попрацювати ще до 17 років;

Дивіться повне відео програми "Освітні війни":