Професійне орієнтування має починатись в дитячому садку, – начальниця центру зайнятості

Начальниця управління державного центру зайнятості Інна Бондіні розповіла, що треба змінювати у системі освіти, щоб випускники вибирали ту професію, за якою вони справді хочуть працювати. Починати треба з дитячого садка.

Інна Бондіні пояснила своє бачення розвитку системи освіти в програмі "Освітні війни" у студії 24 каналу.

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Темою розмови була професійна орієнтація школярів та помилки випускників при виборі університету.

На думку посадовиці, ще в дошкільний період діти повинні ознайомлюватись із професіями, а в старших класах школярі мають знати і про справи на ринку праці. Саме такі заходи повинні допомогти майбутнім абітурієнтам не помилитись з вибором професії.

На моє переконання, профорієнтацію треба починати навіть з дитячого садочка, коли діти починають цікавитися професіями взагалі, професіями своїх батьків, знайомих і так далі. Тут ми говоримо тільки про прояв інтересу до професійної діяльності, зацікавленості,

– наголосила Інна Бондіні.



Проблему, на думку Інни Бондіні слід шукати ще в дошкільній освіті / фото: Державна служба зайнятості

На думку голови управління центру зайнятості, батьки самі породжують безробіття, коли не дають дитині вчитись на тій спеціальності, яку вона сама забажає.

Старшокласники повинні мати інформацію про світ професій, про ринок праці, про те, кого сьогодні потребують роботодавці. Зараз ринок праці потребує робітничих професій, а не кожен батько чи мати своїй дитині хоче дитині таку професію. І таким чином спрямовуючи своїх дітей на отримання вищої освіти, ми свідомо плодимо, по суті, безробіття,

– розповіла Інна Бондіні.

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Скільки в Україні випускників вишів працюють не за спеціальністю?Понад 50% усіх випускників українських вишів працюють не за обраною спеціальністю.

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