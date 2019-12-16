Профессиональное ориентирование должно начинаться в детском саду, – начальница центра занятости
Начальница управления Государственного центра занятости Инна Бондини рассказала, что надо менять в системе образования, чтобы выпускники выбирали ту профессию, по которой они действительно хотят работать. Начинать надо с детского сада.
Инна Бондини объяснила свое видение развития системы образования в программе "Образовательные войны" в студии 24 канала.
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Темой разговора была профессиональная ориентация школьников и ошибки выпускников при выборе университета.
По мнению чиновницы, еще в дошкольный период дети должны знакомиться с профессиями, а в старших классах школьники должны знать о делах на рынке труда. Именно такие меры должны помочь будущим абитуриентам не ошибиться с выбором профессии.
По моему убеждению, профориентацию надо начинать даже с детского сада, когда дети начинают интересоваться профессиям вообще, профессиями родителей, знакомых и так далее. Здесь мы говорим только о проявлении интереса к профессиональной деятельности, заинтересованности,
- отметила Инна Бондини.
Проблему, по мнению Инны Бондини, следует искать еще в дошкольном образовании / фото: Государственная служба занятости
По мнению главы управления центра занятости, родители сами порождают безработицу, когда не дают ребенку учиться на той специальности, которую он сама пожелает.
Старшеклассники должны иметь информацию о мире профессий, о рынке труда, о том, в ком сегодня нуждаются работодатели. Сейчас рынок труда требует рабочих профессий, а не каждый родитель своему ребенку хочет ребенку такую профессию. И таким образом направляя своих детей на получение высшего образования, мы сознательно плодим, по сути, безработицу,
- рассказала Инна Бондини.
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Сколько в Украине выпускников вузов работают не по специальности?
Более 50% всех выпускников украинских вузов работают не по выбранной специальности.
Смотрите полное видео программы "Образовательные войны":