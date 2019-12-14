Выпускники украинских университетов не работают по специальности: главные причины и последствия

По официальной статистике, более 50% выпускников университетов работают не по профессии, на которую они учились. Реально этот показатель достигает до 70%. То есть большие суммы бюджетных средств, которые государство тратит на госзаказ для университетов – расходуются неэффективно. А молодые украинцы тратят время на обучение профессиям, по которым они никогда не будут работать.

Почему так происходит и что делать, чтобы дети учились и работали по профессии своей мечты – читайте во втором выпуске проекта "Образовательные войны".

Первый выпуск программы "Образовательные войны": Почему украинцы плохо знают иностранные языки: распространенные ошибки и простые советы изучения

"Старшеклассники должны иметь информацию о мире профессий, о рынке труда"

Коротко: Начальница управления Государственного центра занятости Инна Бондини считает, что профориентацию необходимо начинать еще с детского сада, знакомя детей с профессиями, а вот старшеклассникам нужно предоставлять информацию и о рынке труда.

– Я думаю, что такая ситуация складывается в результате, во-первых, отсутствия системной профориентационной работы в школе. Именно в школе. Потому что, по моему убеждению, профориентацию надо начинать даже с детского сада, когда дети начинают интересоваться профессиями вообще, профессиями родителей, знакомых и так далее. Здесь мы говорим только о проявлении интереса к профессиональной деятельности, заинтересованности.

– Если говорить о сознательном выборе, то стоит говорить о старшеклассниках. И говорить надо еще и о том, что старшеклассники должны иметь информацию о мире профессий, о рынке труда, о том, в ком сегодня нуждаются работодатели. Сейчас рынок труда требует рабочих профессий, а не каждый родитель своему ребенку хочет ребенку такую ​​профессию. И таким образом направляя своих детей на получение высшего образования, мы заведомо плодим, по сути, безработицу.



Инна Бондини считает необходимым улучшить профориентацию в школе

"Современный HR – это не вопрос занятости, этот вопрос раскрытия способностей"

Коротко: Ведущий эксперт в сфере образования Владимир Спиваковский считает, что система профориентации в Украине устарела, а дети в школе должны развиваться разносторонне, чтобы попробовать все возможное и понять, что их интересует. По его мнению, современный HR – это не вопрос просто занятости, этот вопрос раскрытия способностей, реализации желаний и возможностей молодого человека и одновременно удовлетворение запроса рынка.

– Мы можем, конечно, дальше продолжать заниматься в службе занятости трудоустройством или профориентацией детей в школах, как мы делали сто лет – и получать такие же результаты. Что делать? Кто виноват – уже не так интересно.

– Во-первых, я не сторонник ранней специализации и профориентации. Почему? Потому что школа очень хорошо названа – она ​​общеобразовательная. За 11 лет в школе ребенок имеет право попробовать все. Мы с вами как родители видим наших детей, например, которые очень хорошо рисуют. Значит ли это, что ребенок должен учиться на художника? Или если считает хорошо, то будет математиком? И будет ли спрос на математиков? И будет он ли зарабатывать, будучи математиком? Этого, конечно, никто не спрашивает, и этим не занимаются.

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– Я считаю, что школа должна давать эрудированное широкое образование, а уже потом сам ребенок, основываясь на том, что ему понравилось, будет выбирать дальше. Служба занятости даже своим названием звучит настолько архаично и устарело, что не может быть современной. HR (человеческий ресурс – в переводе) со всеми своими наработками, технологиями – это совсем другие потребности к людям. Это не вопрос просто занятости, этот вопрос раскрытия способностей, реализации желаний и возможностей молодого человека и одновременно удовлетворение запроса рынка.



По мнению Спиваковского, Украине нужен качественный HR

"Система выстроится, когда государство обратит внимание"

Коротко: эксперт по вопросам профориентации Мария Богуслав отмечает, что вопрос следует рассматривать и с точки зрения экономического элемента системы. По ее мнению, правильная система выстроится только тогда, когда государство начнет обращать на это внимание.

– Темой профориентации я занимаюсь уже 7 лет, и именно не только с точки зрения объяснений различных профессий детям, а именно рассматриваю это как экономический элемент системы. Профориентация является таким первым звеном в экономической системе рынка труда Украины. Так как у нас сейчас большое количество людей выезжает за границу, у нас есть очень большой дисбаланс спроса труда и предложения. Именно потому, что у нас годы на рынок труда приходили выпускники профессий экономических, юридических, а не рабочих.

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– Я начала выяснять, почему такая ситуация сложилась. Сложно сказать, кто виноват, система передается от правительства к правительству. Но я хочу сказать, что только тогда выстроится правильная система, когда государство начинает на это обращать внимание.

– Например, очень простой факт. Как формируется государственный заказ. Кто-то выбирает те специальности, на которые мы вступаем. Эти специальности выбрали сами университеты. Они не забегают вперед, не работают с работодателями, не имеют тех HRов, которые будут компетенции от работодателей вставлять в программу. Они это все делают "по накатанной" из года в год. Затем эта информация подается в министерство экономики, которое должна на самом деле выстраивать целую систему, какие специальности будут необходимы через 5-10 лет.



По словам Богуславы, следует учитывать экономический аспект профориентации

"Образовательные войны" – это совместный проект 24 канала и Ассоциации инновационного и цифрового образования в рамках социального проекта "Образовательный хаб – территория новых возможностей для каждого".

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