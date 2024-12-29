Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Первую их партию передал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Украине Кимом Хьонг То.

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Ученики 10 классов будут учиться по новым учебникам по географии

Всего для украинских школьников напечатали почти 300 тысяч экземпляров учебников на украинском языке и языках национальных сообществ.

Недавно партнеры поддержали масштабное восстановление профтеха на Киевщине, сегодня же предоставили очередную помощь – новые учебники для 10 класса. Благодаря этой поддержке украинские школьники будут иметь доступ к обучению, даже несмотря на все вызовы, что создает агрессор,

– заявил глава МОН Оксен Лисовой.

Всего благодаря поддержке международных партнеров украинские школьники получили более 7,5 миллиона новых учебников. Для координации усилий по обеспечению учебниками для обучения МОН инициировало создание Коалиции учебников в 2023 году. Эта инициатива объединила ключевых партнеров, среди которых Детский фонд ООН (UNICEF), Европейская комиссия, USAID, правительство Южной Кореи, JICA, GPE и Plan International.