Чтобы определить уровень образовательных потерь у младших школьников, учителям начальных классов предложили инструмент оценивания успеваемости школьников в чтении и математике. Тесты подготовил Украинский центр оценивания качества образования, пишет 24 Канал.

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Что должны определить тесты

Инструмент разработали на основе первого цикла общегосударственного мониторинга качества начального образования. В УЦОКО отметили, что чтение и математика – это две ключевые компетентности, которые определяют учебный прогресс школьников в течение всего обучения в школе. Тесты помогут педагогу определить, на что ученики, которые заканчивают начальную школу, способны в этих двух предметах.

С помощью предложенных УЦОКО заданий учителя смогут не только оценить знания школьников 4-х классов, но и определить образовательные потери и в соответствии с результатами анализа изменять учебные планы. Инструментом также могут пользоваться учителя, которые преподают математику или украинский язык и литературу в 5-х классах.

Отмечается, что для проведения тестирования по математике нужен один урок, зато для проведения тестирования по чтению нужно отвести три урока (желательно в разные дни).

Инструмент УЦОКО с заданиями по математике и задания по чтению, а также инструкции для проверки (кодирования) ответов учеников есть в свободном доступе для педагогов.

Заметим, что ЗЗМЯПО – это единственное общенациональное исследование качества начального образования, которое благодаря четкой методологии и качественным инструментам предоставляет объективные данные о состоянии сформированности ключевых компетентностей учеников: читательской, математической и, с недавних пор, естественно-научной.

Ранее специалисты Украинского центра также подготовили методические рекомендации для учителей начальной школы по математике и чтению. Обращение к этим материалам будет полезным после использования предлагаемого инструмента.