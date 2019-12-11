Минобразования планирует сократить количество университетов

Министерство образования будет реорганизовывать сеть университетов. Некоторым вузам придется объединяться в одно заведение.

О планах ведомства рассказала министр образования Украины Анна Новосад в интервью "РБК-Украина".

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По словам Анны Новосад, финансирование высшего образования можно сделать значительно более эффективным.

Надо двигаться в направлении объединения и укрупнения университетов. Также надо оптимизировать на них расходы,

– пояснила свою позицию министр образования.

Глава министерства рассказала, что бюджет на высшее образование ни в коем случае сокращать не будут. Просто имеющиеся деньги разделяются между огромным количеством университетов и используются малоэффективно.

Это не значит, что будет уменьшено количество денег. Дело в том, что финансирование станет более эффективным. Кстати, вместе с колледжами это около 19 млрд гривен ежегодно,

– заявила Анна Новосад.

Какие именно университеты собираются объединяться и сроки реформы Анна Новосад не уточнила.

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Сколько сейчас университетов работают в Украине?

По словам Анны Новосад, сегодня у нас функционирует около 300 высших учебных заведений.