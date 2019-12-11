Міносвіти планує скоротити кількість університетів

Міністерство освіти буде реорганізовувати мережу університетів. Деяким вишам доведеться об’єднуватись в один заклад.

Про плани відомства розповіла міністерка освіти України Ганна Новосад в інтерв’ю "РБК-Україна".

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За словами Ганни Новосад, фінансування вищої освіти можна зробити значно ефективнішим.

Треба рухатися у напрямку об’єднання та укрупнення університетів. Також треба оптимізувати на них видатки,

– пояснила свою позицію міністерка освіти.

Очільниця міністерства розповіла, що бюджет на вищу освіту в жодному разі скорочувати не будуть. Просто наявні гроші розділяються між величезною кількістю університетів та використовуються малоефективно.

Це не означає, що буде зменшена кількість грошей. Річ у тім, що фінансування стане більш ефективним. До речі, разом з коледжами це близько 19 млрд гривень щорічно,

– заявила Ганна Новосад.

Які саме університети збираються об’єднуватись та терміни реформи Ганна Новосад не уточнила.

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Скільки зараз університетів працюють в Україні?За словами Ганни Новосад, сьогодні у нас функціонує майже 300 вищих навчальних закладів.