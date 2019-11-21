Майже 45 тисяч гривень: у Мінфіні розповіли, у скільки державі обходяться бюджетники

Міністерство фінансів України підрахувало скільки відомству обходиться навчання студентів-бюджетників. Подекуди сума перевищує 100 тисяч гривень.

У міністерстві проаналізували 167 закладів вищої освіти, пише пресслужба Міністерства фінансів.

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В 2018 році з бюджету держави було виділено понад 15 мільярдів гривень.

Майже 60% всіх закладів, які отримували гроші від міністерства розташовані на території 5 областей:

Київська;

Львівська;

Харківська;

Одеська;

Дніпропетровська.

В деяких закладах ціна навчання одного студента суттєво вища.

Скільки в середньому держава витрачає на навчання одного студента-бюджетника?44,6 тисячі гривень в середньому на рік (дані за 2018 рік)

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В яких університетах навчання студентів обходиться державі найдорожче?