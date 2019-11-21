Почти 45 тысяч гривен: в Минфине рассказали, во сколько государству обходятся бюджетники
Министерство финансов Украины подсчитало сколько ведомству обходится обучение студентов-бюджетников. Кое-где сумма превышает 100 тысяч гривен.
В министерстве проанализировали 167 учреждений высшего образования, пишет пресс-служба Министерства финансов.
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В 2018 году из бюджета государства было выделено более 15 миллиардов гривен.
Почти 60% всех заведений, которые получали деньги от министерства расположены на территории 5 областей:
- Киевская;
- Львовская область;
- Харьковская область;
- Одесская;
- Днепропетровская.
В некоторых заведениях цена обучения одного студента существенно выше.
Сколько в среднем государство тратит на обучение одного студента-бюджетника?
44,6 тысячи гривен в среднем в год (данные за 2018 год)
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В каких университетах обучение студентов обходится государству дороже?
- Летная академия Национального авиационного университета – 143 тысячи;
- Харьковский институт финансов Киевского национального торгово-экономического университета – 100 тысяч;
- Косовский институт прикладного и декоративного искусства Львовской национальной академии искусств – 83 тысячи;
- Одесский государственный экологический университет – 77 тысяч;
- Национальный университет "Одесская морская академия" – 75 тысяч.