Почти 45 тысяч гривен: в Минфине рассказали, во сколько государству обходятся бюджетники

Министерство финансов Украины подсчитало сколько ведомству обходится обучение студентов-бюджетников. Кое-где сумма превышает 100 тысяч гривен.

В министерстве проанализировали 167 учреждений высшего образования, пишет пресс-служба Министерства финансов.

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В 2018 году из бюджета государства было выделено более 15 миллиардов гривен.

Почти 60% всех заведений, которые получали деньги от министерства расположены на территории 5 областей:

Киевская;

Львовская область;

Харьковская область;

Одесская;

Днепропетровская.

В некоторых заведениях цена обучения одного студента существенно выше.

Сколько в среднем государство тратит на обучение одного студента-бюджетника?

44,6 тысячи гривен в среднем в год (данные за 2018 год)

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В каких университетах обучение студентов обходится государству дороже?