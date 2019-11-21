Почти 45 тысяч гривен: в Минфине рассказали, во сколько государству обходятся бюджетники

40 Читати новину українською
Кое-где цена обучения одного студента превышает 100 тысяч гривен / Ibrahim Rifath

Министерство финансов Украины подсчитало сколько ведомству обходится обучение студентов-бюджетников. Кое-где сумма превышает 100 тысяч гривен.

В министерстве проанализировали 167 учреждений высшего образования, пишет пресс-служба Министерства финансов.

Вас может заинтересовать: Финансирование по-новому: за что будут получать деньги украинские университеты

В 2018 году из бюджета государства было выделено более 15 миллиардов гривен.

Почти 60% всех заведений, которые получали деньги от министерства расположены на территории 5 областей:

  • Киевская;
  • Львовская область;
  • Харьковская область;
  • Одесская;
  • Днепропетровская.

В некоторых заведениях цена обучения одного студента существенно выше.

Сколько в среднем государство тратит на обучение одного студента-бюджетника?
44,6 тысячи гривен в среднем в год (данные за 2018 год)

Интересное: В украинских университетах проведут эксперимент по дуальному образованию

В каких университетах обучение студентов обходится государству дороже?

  • Летная академия Национального авиационного университета – 143 тысячи;
  • Харьковский институт финансов Киевского национального торгово-экономического университета – 100 тысяч;
  • Косовский институт прикладного и декоративного искусства Львовской национальной академии искусств – 83 тысячи;
  • Одесский государственный экологический университет – 77 тысяч;
  • Национальный университет "Одесская морская академия" – 75 тысяч.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Деньги Высшее образование Учеба Образование в Украине
Документы для поступления в университеты Словакии: преимущества обучения и полезные советы
15 ноября
178
Залиште відгук