Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что фамилии абитуриентов, местом регистрации которых является ВОТ или которые переселились с ВОТ после 24 февраля 2022 года, шифруют во всех информационных системах, которые используют для обработки вступительных документов.

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Почему фамилии поступающих с ВОТ шифруют

По словам Лубинца, такое шифрование обеспечивает дополнительный уровень безопасности и помогает избежать возможных рисков.

Дешифровать такую информацию невозможно, поэтому представители оккупационной власти не смогут идентифицировать, что это за человек. Поэтому абитуриенты с ВОТ могут быть спокойными в процессе поступления в учреждения высшего образования Украины,

– подчеркнул он.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Он посоветовал в случае возникновения проблем с поступлением обращаться в Офис омбудсмена по номерам: 0 800 501 720, 044 299 74 08, или на e-mail: hotline@ombudsman.gov.ua.

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Как поступают на магистратуру абитуриенты с ВОТ