Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что фамилии абитуриентов, местом регистрации которых является ВОТ или которые переселились с ВОТ после 24 февраля 2022 года, шифруют во всех информационных системах, которые используют для обработки вступительных документов.
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Почему фамилии поступающих с ВОТ шифруют
По словам Лубинца, такое шифрование обеспечивает дополнительный уровень безопасности и помогает избежать возможных рисков.
Дешифровать такую информацию невозможно, поэтому представители оккупационной власти не смогут идентифицировать, что это за человек. Поэтому абитуриенты с ВОТ могут быть спокойными в процессе поступления в учреждения высшего образования Украины,
– подчеркнул он.
Он посоветовал в случае возникновения проблем с поступлением обращаться в Офис омбудсмена по номерам: 0 800 501 720, 044 299 74 08, или на e-mail: hotline@ombudsman.gov.ua.
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Как поступают на магистратуру абитуриенты с ВОТ
- Минобразования Украины урегулировало вопрос получения степени магистра для поступающих с ВОТ и лиц из населенных пунктов, где по состоянию на 1 июля 2024 года происходили активные боевые действия.
- Выпускники-бакалавры с этих территорий могут поступать в магистратуру без сдачи ЕФВВ и/или ЕВИ.
- И это в случае, если они поступают в тот же вуз, где получили степень бакалавра и на специальности, которым государство оказывает особую поддержку.