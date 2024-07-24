Среди абитуриентов в первые дни регистрации самым популярным является Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Сикорского". Его уже выбрали более 3,2 тысяч абитуриентов.

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Такие данные обнародовали на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО). Вторым в рейтинге стал Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Там уже зарегистрировали 2900 заявлений.

Третий в списке – Государственный торгово-экономический университет Киева – 2896 заявлений

Далее в списке расположились такие вузы:

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника – 2652;

Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко – 2548;

Национальный университет "Львовская политехника" – 2490;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 2435;

Национальный авиационный университет – 1917;

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Харьковский национальный университет имени Каразина – 1611;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 1569.

В какие вузы Украины абитуриенты подали больше всего заявлений в первые дни вступительной кампании 2024 / скриншот

Отметим, что прием заявлений на бюджет и контракт продлится до 18:00 (по киевскому времени) 31 июля. После этого вузы смогут проводить дополнительные наборы только на контракт.