Серед абітурієнтів у перші дні реєстрації найпопулярнішим є Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Сікорського". Його вже обрали понад 3,2 тисячі вступників.
Дивіться також Скільки коштує освіта програміста у 2024 році
Які ЗВО є найпопулярнішими серед вступників у перші дні вступу
Такі дані оприлюднили на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Другим у рейтингу став Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Там вже зареєстрували 2900 заяв.
Третій у списку – Державний торговельно-економічний університет Києва – 2896 заяв
Далі у списку розташувалися такі виші:
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – 2652;
- Київський столичний університет імені Бориса Грінченка – 2548;
- Національний університет "Львівська політехніка" – 2490;
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 2435;
- Національний авіаційний університет – 1917;
- Харківський національний університет імені Каразіна – 1611;
- Національний університет біоресурсів і природокористування України – 1569.
У які виші України вступники подали найбільше заяв у перші дні вступної кампанії 2024 / скриншот
Зазначимо, що приймання заяв на бюджет та контракт триватиме до 18:00 (за київським часом) 31 липня. Після цього виші зможуть проводити додаткові набори лише на контракт.
- Раніше ми інформували про те, як зареєструвати е-кабінет і подати заяви на вступ у виш. Про це читайте за посиланням.