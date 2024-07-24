Серед абітурієнтів у перші дні реєстрації найпопулярнішим є Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Сікорського". Його вже обрали понад 3,2 тисячі вступників.

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Такі дані оприлюднили на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Другим у рейтингу став Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Там вже зареєстрували 2900 заяв.

Третій у списку – Державний торговельно-економічний університет Києва – 2896 заяв

Далі у списку розташувалися такі виші:

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – 2652;

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка – 2548;

Національний університет "Львівська політехніка" – 2490;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 2435;

Національний авіаційний університет – 1917;

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Харківський національний університет імені Каразіна – 1611;

Національний університет біоресурсів і природокористування України – 1569.

У які виші України вступники подали найбільше заяв у перші дні вступної кампанії 2024 / скриншот

Зазначимо, що приймання заяв на бюджет та контракт триватиме до 18:00 (за київським часом) 31 липня. Після цього виші зможуть проводити додаткові набори лише на контракт.