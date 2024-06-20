Значної популярності набула в Україні освіта програміста. Зокрема, завдяки високому рівню зарплат і бурхливому розвитку IT-галузі.

Дивіться також В Україні зростає вартість навчання у вишах

Скільки коштує рік навчання на програміста у вишах України

Однак через великий попит за такі навчальні програми в престижних вишах доводиться платити помітно дорожче, ніж за менш популярні спеціальності.

Так, у деяких закладах вищої освіти вартість навчання за контрактом за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення" для здобувачів диплома бакалавра з 1 вересня 2024 року по 30 серпня 2028 року є такою:

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського: 54,9 тисячі гривень за рік (+10% в порівнянні з минулим навчальним роком);

Львівський національний університет імені Івана Франка: 52,89 тисячі гривень (+14,3%);

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича: 40 тисяч гривень (+8,7%);

Київський національний університет імені Тараса Шевченка: 39,9 тисячі гривень (0%);

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: 34,6 тисячі гривень (+20,1%);

Харківський національний університет радіоелектроніки: 31,99 тисячі гривень (+10,7%);

Вінницький національний технічний університет: 26,8 тисячі гривень (+5,1%).

Дивіться також У МОН заявили про значну кількість охочих стати аспірантами

В Україні зростає вартість навчання у вишах