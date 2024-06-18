Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. І уточнив, що для проходження єдиного вступного іспиту, який є обов’язковою умовою допуску до конкурсного відбору в аспірантуру, зареєструвалось 140 тисяч осіб.

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Скільки осіб прагне стати аспірантами 2024 року

Посадовець при цьому уточнив, що водночас щороку, до повномасштабної війни, було близько 5 тисяч аспірантів.

Щоб ви розуміли, традиційно в аспірантурі було 3,5 тисячі бюджетників і приблизно 1200 – 1500 контрактників. Тобто 5 тисяч – це наш нормальний рівень,
– заявив Винницький.

І додав, що під час війни з 2022 року ця цифра щорічно збільшувалась.

Два роки тому в аспірантуру вступили 15 тисяч, минулого року – 18 тисяч,
– повідомив заступник очільника МОН.

Також додав, що реформування системи вищої освіти вимагає постійної боротьби з реаліями.

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Чи можна ще зареєструватися на вступні іспити в магістратуру та аспірантуру

  • З'явилася можливість реєстрації на вступні іспити в магістратуру та аспірантуру в Україні у додатковий період.
  • Дистанційна реєстрація включає сканування документів та вказання вибору місця проходження іспитів.
  • Не забудьте про створення інформаційної сторінки для учасників випробувань з доступом за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом.
  • Можливість отримання екзаменаційного листка – особисто чи поштою.
  • Додатковий період реєстрації триватиме до 21 червня 2024 року.