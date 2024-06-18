Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. І уточнив, що для проходження єдиного вступного іспиту, який є обов’язковою умовою допуску до конкурсного відбору в аспірантуру, зареєструвалось 140 тисяч осіб.

Дивіться також На вступні іспити в магістратуру та аспірантуру ще можна зареєструватися

Скільки осіб прагне стати аспірантами 2024 року

Посадовець при цьому уточнив, що водночас щороку, до повномасштабної війни, було близько 5 тисяч аспірантів.

Щоб ви розуміли, традиційно в аспірантурі було 3,5 тисячі бюджетників і приблизно 1200 – 1500 контрактників. Тобто 5 тисяч – це наш нормальний рівень,

– заявив Винницький.

І додав, що під час війни з 2022 року ця цифра щорічно збільшувалась.

Два роки тому в аспірантуру вступили 15 тисяч, минулого року – 18 тисяч,

– повідомив заступник очільника МОН.

Також додав, що реформування системи вищої освіти вимагає постійної боротьби з реаліями.

Дивіться також На вступні іспити в магістратуру та аспірантуру ще можна зареєструватися

Чи можна ще зареєструватися на вступні іспити в магістратуру та аспірантуру