Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. І уточнив, що для проходження єдиного вступного іспиту, який є обов’язковою умовою допуску до конкурсного відбору в аспірантуру, зареєструвалось 140 тисяч осіб.
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Скільки осіб прагне стати аспірантами 2024 року
Посадовець при цьому уточнив, що водночас щороку, до повномасштабної війни, було близько 5 тисяч аспірантів.
Щоб ви розуміли, традиційно в аспірантурі було 3,5 тисячі бюджетників і приблизно 1200 – 1500 контрактників. Тобто 5 тисяч – це наш нормальний рівень,
– заявив Винницький.
І додав, що під час війни з 2022 року ця цифра щорічно збільшувалась.
Два роки тому в аспірантуру вступили 15 тисяч, минулого року – 18 тисяч,
– повідомив заступник очільника МОН.
Також додав, що реформування системи вищої освіти вимагає постійної боротьби з реаліями.
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Чи можна ще зареєструватися на вступні іспити в магістратуру та аспірантуру
- З'явилася можливість реєстрації на вступні іспити в магістратуру та аспірантуру в Україні у додатковий період.
- Дистанційна реєстрація включає сканування документів та вказання вибору місця проходження іспитів.
- Не забудьте про створення інформаційної сторінки для учасників випробувань з доступом за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом.
- Можливість отримання екзаменаційного листка – особисто чи поштою.
- Додатковий період реєстрації триватиме до 21 червня 2024 року.