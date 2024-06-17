Участь у цьому періоді реєстрації можуть взяти вступники, які не встигли зареєструватися для проходження іспитів. Це можна зробити у приймальних комісіях вишу очно за умови особистої присутності вступника або дистанційно.

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Як зареєструватися на вступні іспити в магістратуру та аспірантуру

Для успішної дистанційної реєстрації вступник має сформувати комплект сканованих або фотокопій реєстраційних документів та мати кваліфікаційний електронний підпис.

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційний магістр має вказати населений пункт, у якому бажає пройти ЄВІ та ЄФВВ.

Також вступники, які складатимуть ЄФВВ, повинні вказати одну або дві назви єдиного фахового вступного випробування (облік та фінанси, право та міжнародне право, економіка та міжнародна економіка, управління та адміністрування, політологія та міжнародні відносини, психологія та соціологія, психологія та педагогіка або інформаційні технології).

У разі успішної реєстрації вступник отримає скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті.

Оригінал екзаменаційного листка зберігатимуть у приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку абітурієнт виявить помилки, варто звернутись до приймальної комісії.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштою, якщо вступник зазначив про таку необхідність у заяві-анкеті.

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Що робити, якщо не отримав екзаменаційний листок

Якщо екзаменаційний листок не надійшов на адресу, зазначену в заяві-анкеті, вступник має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створюють інформаційну сторінку "Кабінет учасника вступних випробувань", доступ до якої можна здійснити за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Додатковий період реєстрації триватиме до 21 червня 2024 року.