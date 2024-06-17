Учасникам ЄФВВ / ЄВІ треба самостійно сформувати і, якщо буде змога, роздрукувати запрошення-перепустку зі свого кабінету учасника. Він розміщений на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти.

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Вступники отримали запрошення на ЄФВВ та ЄВІ

Доступ до кабінету учасника можна отримати за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому. Вступники, які ще не отримали екзаменаційного листка, повинні звернутися до приймальної комісії, до якої вони для реєстрації зверталися особисто або надсилали реєстраційні документи (у разі дистанційної реєстрації).

З міркувань безпеки ми не публікуємо інформації про те, де на території України відбудуться тестування, ні на сайтах Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, ні на наших офіційних сторінках у соцмережах. З цієї ж причини цьогоріч не оприлюднено графіка тестувань,

– зазначають в УЦОЯО.

І наполегливо рекомендують не розголошувати, де й коли відбуватиметься тестування, адже від цього може залежати безпека всіх учасників вступних випробувань.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Вступники, які проходитимуть ЄФВВ та/або ЄВІ за кордоном, мають зауважити, що в запрошеннях час зазначено за місцевим часом,

– додали в УЦОЯО.

Важливо! Для допуску до пункту тестування вступник має пред'явити екзаменаційний листок, документ, на підставі якого його зареєстровано для участі у вступних випробуваннях (серію (за наявності) та номер якого зазначено в екзаменаційному листку), та запрошення-перепустку.