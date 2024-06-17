Участникам ЕФВВ / ЕВИ надо самостоятельно сформировать и, если будет возможность, распечатать приглашение-пропуск из своего кабинета участника. Он размещен на веб-сайте Украинского центра оценивания качества образования.

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Поступающие получили приглашение на ЕФВВ и ЕВИ

Доступ в кабинет участника можно получить по номеру экзаменационного листа и PIN-коду, указанным в нем. Поступающие, которые еще не получили экзаменационного листа, должны обратиться в приемную комиссию, в которую они для регистрации обращались лично или присылали регистрационные документы (в случае дистанционной регистрации).

Из соображений безопасности мы не публикуем информации о том, где на территории Украины состоятся тестирования, ни на сайтах Украинского и региональных центров оценивания качества образования, ни на наших официальных страницах в соцсетях. По этой же причине в этом году не обнародован график тестирования,

– отмечают в УЦОКО.

И настоятельно рекомендуют не разглашать, где и когда будет происходить тестирование, ведь от этого может зависеть безопасность всех участников вступительных испытаний.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Поступающие, которые будут проходить ЕФВВ и/или ЕВИ за рубежом, должны заметить, что в приглашениях время указано по местному времени,

– добавили в УЦОКО.

Важно! Для допуска в пункт тестирования абитуриент должен предъявить экзаменационный листок, документ, на основании которого он зарегистрирован для участия во вступительных испытаниях (серию (при наличии) и номер которого указан в экзаменационном листке), и приглашение-пропуск.