Участникам ЕФВВ / ЕВИ надо самостоятельно сформировать и, если будет возможность, распечатать приглашение-пропуск из своего кабинета участника. Он размещен на веб-сайте Украинского центра оценивания качества образования.
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Поступающие получили приглашение на ЕФВВ и ЕВИ
Доступ в кабинет участника можно получить по номеру экзаменационного листа и PIN-коду, указанным в нем. Поступающие, которые еще не получили экзаменационного листа, должны обратиться в приемную комиссию, в которую они для регистрации обращались лично или присылали регистрационные документы (в случае дистанционной регистрации).
Из соображений безопасности мы не публикуем информации о том, где на территории Украины состоятся тестирования, ни на сайтах Украинского и региональных центров оценивания качества образования, ни на наших официальных страницах в соцсетях. По этой же причине в этом году не обнародован график тестирования,
– отмечают в УЦОКО.
И настоятельно рекомендуют не разглашать, где и когда будет происходить тестирование, ведь от этого может зависеть безопасность всех участников вступительных испытаний.
Поступающие, которые будут проходить ЕФВВ и/или ЕВИ за рубежом, должны заметить, что в приглашениях время указано по местному времени,
– добавили в УЦОКО.
- Напомним, что в Украине 29 мая завершилась регистрация для участия в едином вступительном экзамене (ЕВЭ) и едином профессиональном вступительном испытании (ЕФВВ). Детали читайте здесь.